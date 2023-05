Italien: Hochwasser-Lage droht zu eskalieren - Mehrere Tote und Vermisste

Flut in Italien: Feuerwehrleute und Katastrophenschutzhelfer evakuieren am 17. Mai 2023 in Forli eine Frau mit einem Schlauchboot.

Die Hochwasser-Lage in Italien droht zu eskalieren: Viele Flüsse sind über die Ufer getreten, Menschen müssen aus ihren Häusern oder von Dächern gerettet werden

Mehrere Menschen werden vermisst, drei weitere Personen wurden getötet

Die Lage bleibt weiter angespannt: Weitere Regenfälle sind angesagt

Dramatische Überschwemmungen in Italien: Gewaltige Sturzfluten wälzen sich zwischen Häusern durch die Gassen der Stadt Faenza im Herzen der beliebten Adria-Urlaubsregion Emilia Romagna, Menschen fliehen in Panik auf Dächer. Bei verheerenden Regenschauern und Überschwemmungen sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Vier Personen werden vermisst, 5.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, nachdem die örtlichen Flüsse nach mehreren Monaten ohne Regen innerhalb weniger Stunden stark anschwollen, über die Ufer traten und eine Schneise der Verwüstung gezogen haben.

Seit Dienstagmorgen war die italienische Feuerwehr in der Emilia-Romagna nach eigenen Angaben zu rund 600 Einsätzen ausgerückt. 400 Feuerwehrleute waren demnach vor Ort, um Menschen aus ihren Häusern oder Autos zu retten. In der Stadt Cesena ist der Fluss Savio über die Ufer getreten und vielen Bürgern blieb nichts anders übrig, als in die oberen Etagen ihrer Häuser zu flüchten. Rund 40 Einsatzkräfte der italienischen Bergrettung sind ebenfalls in den betroffenen Gebieten vor Ort, um Menschen zu helfen.

Hochwasser in Italien: Formel-1-Rennen in Imola wegen Unwetter-Folgen abgesagt

Wegen der heftigen Regenfälle und Überschwemmungen ist das für Sonntag geplante Formel-1-Rennen in Imola abgesagt worden. Es sei nicht sicher, den Grand Prix in Italien unter den aktuellen Umständen zu veranstalten, teilte die Rennserie am Mittwoch mit. „Es wäre nicht richtig, in dieser schwierigen Zeit für weiteren Druck für die lokalen Behörden und Sicherheitskräfte zu sorgen“, hieß es nach Beratungen der Formel-1-Spitze mit den zuständigen Ministerien, der Regionalverwaltung und dem italienischen Motorsportverband.

Der Fluss Savio ist nach extremen Regenfällen in Italien über die Ufer getreten. In der Stadt Cesena stehen Straßen unter Wasser, eine Familie kämpft sich mit ihren Kindern durch die Fluten. Foto: action press

Italien: Tausende Menschen evakuiert

Am stärksten betroffen vom Unwetter sind die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini und Bologna - und dort insbesondere die Städte Faenza, Cesena und Forlì, wie die italienische Feuerwehr mitteilte. Etwa 5000 Menschen werden in den Gegenden evakuiert, so Zivilschutz-Minister Nello Musumeci. „Aber es könnten noch mehr werden. Wir sind bereit einzugreifen als Regierung“, sagte er am Mittwochmorgen im italienischen Radio. Die Regierung habe bereits 10 Millionen Euro für die ersten Ausgaben und Notfälle infolge der Überschwemmungen bewilligt.

Bilder aus Faenza zeigen kaum mehr als Dächer und Arkaden, die nur noch zu einem Drittel aus dem Wasser ragen. Auf den Straßen liegt zentimeterdick graubrauner Schlamm. Umgekippte Autos hängen über Absperrungen, haben sich ineinander verkeilt oder kleben an Hausmauern. Überall liegen geknickte Bäume und Unrat. Eine Frau in Faenza berichtet, wie schnell sich die Wassermassen ihren Weg ebneten - innerhalb von zehn Minuten stieg das Wasser fast bis zum ersten Stock ihres Hauses. In mehreren Teilen der Stadt kam es zu Stromausfällen, auch bei den Telefonverbindungen gab es Probleme. Die Behörden in Bologna riefen die Bürger auf, nur in dringenden Fällen das Auto zu nehmen. Teile der Autobahn A14 nahe der Stadt Pesaro wurden geschlossen.

Bei Cesenatico: Deutsche Urlauberin tot am Strand gefunden

Ein 70-jähriger Mann wurde von der Feuerwehr tot geborgen, nachdem in der Ortschaft Ronta di Cesena ein Fluss über die Ufer trat. Seine Frau wird vermisst. Ein weiterer Pensionist ertrank in der Stadt Forli, nachdem Wasser in das Erdgeschoss seines Hauses eingedrungen war. Seine Frau konnte gerettet werden. Die Leiche einer deutschen Frau wurde an einem Strand nahe Cesenatico aufgefunden. Noch unklar ist, wie sie ums Leben gekommen ist, Ermittlungen sind im Gange.

Bereits am Dienstag wurden in der Emilia-Romagna und den Marken vorsorglich 900 Menschen evakuiert. Auch im benachbarten Kroatien herrscht nach anhaltend schlechtem Wetter der Ausnahmezustand.

In den italienischen Regionen Emilia-Romagna und den Marken ist es nach heftigen Regenfällen teils zu Überschwemmungen gekommen, wie ein von der italienischen Feuerwehr zur Verfügung gestelltes Luftbild zeigt. Foto: dpa

Wochenlang litten weite Teile Südeuropas unter einer Dürre-Periode – nun erleben die Menschen das andere Extrem, heftigste Niederschläge. Die Regenfälle haben teils verheerende Folgen:

steigende Pegelstände,

überflutete Straßen,

unterbrochene Bahnverbindungen,

umgestürzte Bäume und Erdrutsche.

An einigen Orten fielen mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Ein Tiefdruckgebiet, das sich über Italien bildete, führte zum Unwetter auch in Kroatien. In Österreich drohen ebenfalls schwere Schauer. Weitere zehn Tage mit unbeständigem Wetter seien zu erwarten, prophezeiten Meteorologen. Am Donnerstag kommt ein tunesischer Wirbelsturm auf die mittlere Adria zu und bringt erneut arge Unwetter.

📅 Mercoledì #17maggio

🔔🔴 #allertaROSSA meteo-idro in Emilia-Romagna

🔔🟠 #allertaARANCIONE in Emilia-Romagna, Marche e Toscana

🔔🟡 #allertaGIALLA in 12 regioni

🔍 Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta 👉 https://t.co/mE6sFKPdqY pic.twitter.com/qgkUcq59ka — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) May 16, 2023

Schwere Unwetter in Italien: Schulen geschlossen, Zugverkehr unterbrochen

Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete über Evakuierungen und dass die Notaufnahme des Krankenhauses in Senigallia bei Ancona geräumt werden musste. Die italienische Feuerwehr berichtete über Rettungen von Autofahrern in Not. Menschen harrten auf Dächern aus, um bei Helikoptereinsätzen gerettet zu werden.

In manchen Städten wurden sicherheitshalber die Schulen geschlossen und einige Bahnverbindungen mussten gesperrt werden. In der Touristenstadt Rimini wurde der Zugverkehr nach Ravenna eingestellt. Wegen des starken Windes und der Gefahr von hohen Wellen haben Gemeinden an der Adria ein Zugangsverbot zu ihren Stränden erlassen.

Italien: Zivilschutz ruft für Sizilien die höchste Warnstufe aus

Der Zivilschutz rief die Menschen auch in den kommenden Stunden zu großer Vorsicht auf. Menschen, die nicht evakuiert wurden, sollten sich etwa in höheren Stockwerken von Gebäuden in Sicherheit bringen. Schon am Montag hatte der Zivilschutz eine Warnung der höchsten Stufe vor Überschwemmungen und Erdrutschen für die Region Emilia-Romagna herausgegeben. Die Bewohner einiger Provinzen wurden aufgefordert, unnötige Reisen zu vermeiden und möglichst von zuhause zu arbeiten.

Überschwemmungen und Erdrutsche gab es auch in der Provinz Pesaro Urbino in den Marken. Auch die Toskana wurde von schweren Unwettern heimgesucht. Die Fährverbindungen zwischen der Hafenstadt Piombino und Rio Marina auf der Insel Elba wurden wegen der starken Winde unterbrochen. In Triest, der Hauptstadt der Region Friaul-Julisch Venetien, wurden Windböen von 120 Stundenkilometern gemeldet. In Venedig droht Hochwasser.

Auf der Mittelmeerinsel Sizilien kam es in der Nacht zu Dienstag zu starkem Regen. In der Hauptstadt Palermo standen Straßen und einige Keller unter Wasser. Auch für Sizilien rief der Zivilschutz die (höchste) Warnstufe rot aus.

Angesichts der Lage vor Ort sprach auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den Menschen in den betroffenen Regionen ihre „volle Solidarität“ aus. „Die Regierung verfolgt die Entwicklung der Ereignisse aufmerksam und ist bereit, die notwendigen Hilfsmaßnahmen zu ergreifen“, schrieb sie bei Twitter. (fmg)