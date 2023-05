Mehrere Tote bei Brand in Hostel in Neuseeland

Di., 16.05.2023, 10.23 Uhr

Bei einem Feuer in einem Hostel in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington sind in der Nacht mindestens sechs Menschen gestorben. Der Brand sei "eine absolute Tragödie", sagte Neuseelands Regierungschef Chris Hipkins. "Our firefighters carried out a significate number of rescues, and we are still working through the unaccounted-for people, but unfortunately, this is a multi-fatality incident," Depute National Fire Commander Brendon Nally says.

