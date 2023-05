Asiatische Hornisse: Wie gefährlich ist sie für den Menschen?

Die Asiatische Hornisse breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Wie der Deutsche Naturschutzbund (NABU) schreibt, ist die Vespa velutina bereits am Oberrhein, in Hamburg und in Nordrhein-Westfalen gesichtet worden. Baden-Württemberg startet deshalb sogar eine Meldeplattform, auf der Beobachtungen im Bundesland zentral erfasst werden sollen. Ein ähnliches Vorgehen hatte es im vergangenen Jahr bei der Nosferatu-Spinne gegeben.

Die Asiatische Hornisse wurde erstmals 2004 in Südfrankreich gesichtet. Von dort aus breitete sie sich nach und nach in Europa aus. 2014 wurde sie dann erstmals in Deutschland beobachtet. Eigentlich stammt das Insekt aus Südostasien. Es gilt als sogenannte invasive Art. Invasive Arten breiten sich in Gebieten aus, in denen sie ursprünglich nicht heimisch sind. Gründe für dieses immer häufigere Phänomen sind etwa der Klimawandel oder die Globalisierung.

Die Asiatische Hornisse ist wegen letzterer nach Europa gekommen. Wie das baden-württembergische Umweltministerium schreibt, gehe die Invasion auf eine befruchtete Königin zurück, die vermutlich mit einer Warenlieferung aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in Asien eingeschleppt wurde. Sie wurde also importiert.

Asiatische Hornisse: So gefährlich ist sie für den Menschen

Im Vergleich zu heimischen Hornissen sind die Völker der Asiatischen Hornisse deutlich größer. Im Sommer bauen Asiatische Hornissen Nester, die einen Durchmesser von bis zu einem Meter erreichen. 2000 Arbeiterinnen und 500 Geschlechtstiere kann ein solches Nest beherbergen. Die Nester hängen häufig in Baumkronen und werden häufig erst im Herbst entdeckt, wenn die Blätter fallen. Während die Europäische Hornisse geschützt ist, sollen Asiatische Hornissen hierzulande beseitigt werden.

Der NABU gibt jedoch Entwarnung. In einem Blogeintrag heißt es: "Hornissen (...) sind allem Volksglauben zum Trotz nicht gefährlicher als normale Wespen." NABU-Expertin Melanie von Orlow sagt weiter: "Die Tiere verhalten sich friedlich und defensiv, reagieren aber empfindlich bei Annäherungen unter zwei Metern an ihr Nest. Die Stiche sind nicht gefährlicher als die einheimischer Wespenarten." Wer also nicht regelmäßig in Baumkronen herumklettert, sollte außer Gefahr sein. (lro)