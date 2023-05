Elliot Page feiert mit Oben-ohne-Bild seinen neuen Körper

Elliot Page gehört zu den prominentesten Gesichtern von LGBTQ-Hollywood.Seitdem er sich 2020 als transgender outete, wirbt er mit seiner Prominenz für mehr Offenheit und Toleranz. In einem neuen Instagram-Post sieht man ihn sichtlich glücklich und Oben-ohne nach seiner Geschlechtsangleichung. Während er früher stark unter seinem Körper gelitten hat, empfinde er jetzt vor allem eines: Dankbarkeit.

Instagram-Post nach Geschlechtsangleichung: "Fühlt sich verdammt gut an"

Der 36-jährigen Page grinst mit nackter Brust und Kappe auf dem Kopf in die Kamera. Um seinen Hals hängt eine einfache Silberkette und unter seiner Brust sieht man zarte Narben – Überbleibsel seiner geschlechtsangleichenden Mastektomie. Den Oberkörper zieren zwei kleine Tattoos. Eines über dem Herzen "Yours" zu Deutsch "Deins" und auf dem Schlüsselbein "Mr.", die Abkürzung für "Mister".

Viel bedeutender sind jedoch die Worte, die sich unter dem Bild lesen lassen. Im Sommer wäre die Geschlechtsdysphorie – die Diskrepanz zwischen dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht und der eigenen Geschlechtsidentität – besonders präsent gewesen, so Page. Sich zu bekleiden, war für ihn offenbar ein ständiger Kampf. "Keine Schichten, nur ein T-Shirt – oder Schichten und dann ach so verschwitzt – immerzu am Runterschauen und am übergroßen T-Shirt zurechtlegen", schreibt der "Juno"-Schauspieler.

"Es fühlt sich so verdammt gut an, jetzt in der Sonne zu liegen, ich hätte nie gedacht, dass ich das erleben könnte, die Freude, die ich in meinem Körper spüre. Ich bin so dankbar für das, was mir die geschlechtsangleichende Behandlung ermöglicht hat, und ich freue mich darauf, bald mehr von meiner Reise zu erzählen", heißt es weiter.

Lesen Sie auch: Spanien führt weitreichendes Trans-Gesetz ein

Elliot Page: Neues Buch "Pageboy" erscheint im Juni

Damit spielt der Juno-Schauspieler wohl auf seine am 6. Juni erscheinenden Memoiren "Pageboy" an. Ein Buch, indem er "seine Wahrheit" erzählen wolle. Von seiner Kindheit und Jugend, von Liebe, Sex, den Hollywooderfolgen – und "jemanden, der sich selbst findet". So zumindest verspricht es der Buchrücken. Das Werk solle laut Page aber vor allem Sichtbarkeit schaffen und sein.

"Bücher haben mir geholfen, mich sogar gerettet, und so hoffe ich, dass dieses Buch jemandem helfen kann, sich weniger allein zu fühlen, sich gesehen zu fühlen, ganz gleich, wer er oder sie ist oder auf welchem Weg er oder sie sich befindet", verkündet der "The Umbrella Academy-Schauspieler" zu Beginn des Jahres auf Instagram.

Lesen Sie auch: Grammys 2023 – Zwei Sängerinnen schreiben Musikgeschichte

Memoiren schon länger in Planung

Mit dem Gedanken, Autor zu werden, habe er aber schon länger gespielt. "Ein Buch zu schreiben, kam mir im Laufe der Jahre ein paar Mal in den Sinn, aber es hat sich nie richtig angefühlt und ehrlich gesagt, es fühlte sich nicht möglich an", so der Schauspieler weiter. "Ich konnte kaum stillsitzen, geschweige denn mich lange genug konzentrieren, um eine solche Aufgabe abzuschließen."

Dass es jetzt doch zu einer Buchveröffentlichung kommt, liege daran, dass er inzwischen "mit sich selbst zusammen sein kann, in diesem Körper". Am 22. Juni in Berlin und am 23. Juni in Köln stellt Page sein Memoir auch in Deutschland vor.

Lesen Sie auch: Warum eine Trans-Kommandeurin gegen die Bundeswehr klagt