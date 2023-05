Italien: Heftige Explosion in Mailand – Das ist bekannt

Italien Mailand: Riesige Explosion im Zentrum – Autos in Flammen

In der norditalienischen Stadt Mailand hat sich Berichten italienischer Medien zufolge eine Explosion ereignet. Mehrere Fahrzeuge stünden im Zentrum der norditalienischen Stadt in Flammen, hieß es am Donnerstag. Mindestens vier Personen sollen verletzt worden sein.

Mailand: Berichten zufolge ist ein Transporter mit Sauerstoffflaschen explodiert

Zeugenangaben zufolge soll ein Transporter explodiert sein, der Sauerstoffflaschen geladen hatte, das berichtet der "Corriere della Sera". Passanten hätten gesehen, wie einer der Zylinder Feuer fing und es daraufhin zu der heftigen Explosion kam. Der Fahrer des Lieferwagens soll laut dem "Corriere della Sera" gerettet haben: Er habe den Brand rechtzeitig gemerkt und aus dem Wagen springen können. Er habe Verletzungen an Hand und Bein erlitten.

Esplosione in via Pierlombardo (zona Porta Romana, Milano)



Tenete chiuse le finestre pic.twitter.com/LUhFnuaGNf — Denise Pedicillo (@helloimde) May 11, 2023

Feuerwehr und Rettungskräfte waren den Berichten zufolge schnell vor Ort. rAuf Bildern sind Flammen und viel schwarzer Rauch zu sehen. Offenbar musste wegen der Explosion unter anderem eine Schule evakuiert werden. (bef)