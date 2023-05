Schulen in Sachsen-Anhalt Themen von Geschichts-Abiprüfung in Chats durchgesickert

Vor den Abiturprüfungen im Fach Geschichte heute in Sachsen-Anhalt sind die Prüfungsthemen in Chatgruppen verbreitet worden. Dies sei dem Landesschulamt am Sonntag gemeldet worden, danach sei ein Notfallplan in Gang gesetzt worden, teilte das Bildungsministerium am späten Abend mit.

Die Schulleitungen wurden demnach informiert, den Schulen wurden die Reserveaufgaben bereitgestellt. Zur Sicherheit werde ihnen ein entsprechender Zeitpuffer zur Vorbereitung eingeräumt: Statt um 8 Uhr beginnen die Prüfungen deshalb um 9 Uhr.

Wie die Prüfungsthemen an die Öffentlichkeit gelangen konnten, wird nun aufgearbeitet. Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wie das Ministerium weiter mitteilte.