Videodreh von Rappern sorgt für Polizeieinsatz

Die Polizei rückte in Bielefeld zu einem unangemeldeten Videodreh aus (Symbolbild).

Ein Videodreh von Rappern mit diversen Waffen hat in Bielefeld zu einem Einsatz der Polizei geführt. Passanten hatten die teilweise maskierte Gruppe von circa 25 Menschen am Samstagnachmittag gesehen und aus Furcht vor ihr die 110 gewählt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.

Der Dreh war nicht angemeldet, Einsatzkräfte rückten aus und kontrollierten die Gruppe. Dabei stellten sie einen Teleskop-Schlagstock und zwei Macheten sicher und schrieben eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Die jungen Leute bekamen einen Platzverweis. „Radio Bielefeld“ hatte zuvor über den Vorfall berichtet.