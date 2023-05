Charles III. und Camilla treffen zur Krönungszeremonie ein

Sa., 06.05.2023, 14.23 Uhr

Der britische König Charles III. und Königin Camilla sind zur Krönung in der Westminster Abbey in London eingetroffen. In einer prachtvollen Kutsche fuhr das Königspaar zu der Kirche.

