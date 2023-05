Sensationeller Fund in der Wüste: Forscher entdecken Militärlager

Weltweit gibt es viele Orte, an denen Archäologie-Begeisterte auf ihre Kosten kommen. Die indischen Ruinen von Hampi, Machu Picchu und die verlassene Felsenstadt in Jordanien sind nur einige davon.

Beschreibung anzeigen

Berlin. Ein englisches Forscherteam hat drei Militärlager mitten in der Wüste entdeckt. Woher diese stammen und was sie so besonders macht.