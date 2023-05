Krönung: König Charles begrüßt die Massen

In weniger als 24 Stunden wird König Charles III. offiziell gekrönt. Lesen Sie alle Entwicklungen und News in unserem Royal-Blog.

Am 6. Mai wird König Charles offiziell gekrönt

Lesen Sie hier die aktuellen Entwicklungen im Newsblog

In London besucht Charles die Menschen

London. Am Samstag, dem 6. Mai, ist es endlich so weit: König Charles III. wird nach dem Tod der Queen im September offiziell zum rechtmäßigen Monarchen Großbritanniens gekrönt. Die Vorbereitungen für den historischen Tag laufen bereits seit Monaten.

Das Volk Englands fiebert ebenfalls seit etlichen Wochen der Krönung entgegen: Für das Krönungswochenende sind in ganz England über 3000 Straßenfeste angekündigt. Und auch hochkarätige Gäste lassen es sich nicht nehmen, am großen Tag in der Londoner Westminster Abbey vor Ort zu sein, während für das Vereinigte Königreich ein neues Zeitalter beginnt.

Verfolgen Sie die Krönung: Charles' Krönung live im TV und Stream – Wo sie zu sehen ist

Royal-News vom 5. Mai: König Charles begrüßt die wartenden Menschen

17:05: Glückwünsche aus Deutschland erreichen den König: „King Charles III. tritt ein großes Erbe an. Durch sein facettenreiches Engagement wird er sichtbare Zeichen setzen“, sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) laut einer Mitteilung. Rhein wünschte dem 74-jährigen Charles auch „gute Entscheidungen“ und „dass er mit seiner humorvollen Art Distanzen überwinden, die Menschen zusammenführen und sich für die Belange derer einsetzen kann, die selten Gehör finden“.

16.55 Uhr: Entlang der Krönungsroute vom Samstag campieren einige Royals-Fans mit ihren Zelten. Einige Menschen harren bereits seit Tagen vor dem Palast aus, um am Samstag den perfekten Blick auf Charles III. zu erhaschen.

16:16: König Charles trifft sich mit Vertretern des Commonwealth im Londoner Marlborough House. Die Generalsekretärin der Organisation, Patricia Scotland, begrüßt er herzlich.

16.00 Uhr: Lange ist es her, dass einem König oder einer Königin offiziell die Krone verliehen wurde. Zum letzten mal vor 70 Jahren fand die Krönungszeremonie in London statt. Lesen Sie hier, wie die Krönung bei Queen Elisabeth II. ablief.

15.49 Uhr: König Charles III. tritt vor den Buckingham Palast. Einen Tag vor der Krönung begrüßt er die wartende Menge. Die Menschen sind zum Teil von weit hergekommen. Eine Frau hält ein Schild mit "USA loves King Charles!". Der König selber trägt einen blauen Anzug mit rosa Kravatte.

(fmg/dpa/afp)