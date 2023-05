Videografik: Globale Erwärmung

Do., 04.05.2023, 12.24 Uhr

Deutschland hat am 4. Mai nach Berechnungen einer Umweltorganisation den "Überlastungstag" erreicht. "Wenn alle so leben würden wie die Menschen in Deutschland, bräuchten wir drei Erden", teilte die Organisation Global Footprint Network mit.

Video: Umwelt