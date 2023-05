Neue Maßnahmen gegen illegale Streams bei Live-Events

Illegale Streams von Sportveranstaltungen oder Konzerten sollen nach dem Willen der EU-Kommission stärker unterbunden werden. „Das Internet ermöglicht es den europäischen Bürgern bereits, eine Vielzahl von Live-Veranstaltungen zu genießen, von Sportveranstaltungen bis hin zu Live-Konzerten“, teilte EU-Kommissionsvize Margrethe Vestager heute in Brüssel mit. Die Online-Piraterie gefährde jedoch die Lebensfähigkeit der Kreativ- und Sportindustrie.

In ihren Empfehlungen an die 27 EU-Länder regte die EU-Kommission nun an, dass Plattformen unverzüglich handeln sollen, sobald ihnen ein illegaler Stream auffällt. Veranstalter oder TV-Sender sollen dafür sorgen, dass ihre Angebote für die breite Masse bezahlbar und attraktiv bleiben.

Die EU-Länder werden aufgefordert, spezielle Unterlassungsklagen für illegale Streams zuzulassen. Sie sollen außerdem besser über Online-Piraterie aufklären und grenzüberschreitend zusammenarbeiten.

Mit dem Vorstoß reagiert die EU-Kommission auf eine entsprechende Forderung des Europaparlaments aus dem vergangenen Jahr, wonach illegale Streams innerhalb von 30 Minuten gesperrt werden sollten.