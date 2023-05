Belgrad: Tote nach Schüssen in Grundschule – Siebtklässler festgenommen

Ein Schüler hat am Mittwoch in einer Schule in Belgrad (Serbien) um sich geschossen. Neun Menschen wurden getötet, acht davon Kinder.

Ein Schüler hat am Mittwoch in einer Belgrader Schule auf Mitschüler und Personal geschossen und dabei neun Menschen getötet – acht Kinder und einen Wachmann. Das berichtete das staatliche Fernsehen RTS unter Berufung auf das serbische Innenministerium. Zuvor war von acht Toten die Rede gewesen.

Demnach nahm die Polizei nach den tödlichen Schüssen am Mittwochmorgen einen Schüler der Schule in der serbischen Hauptstadt Belgrad fest. Der Junge ging offenbar in die siebte Klasse. Sechs Schulkinder und eine Lehrerin seien zudem verletzt worden. Das bestätigte der Direktor der Belgrader Polizei, Veselin Milic, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Belgrad.

Belgrad: Mutmaßlicher Täter soll selbst die Polizei gerufen haben

Die Polizei habe sofort alle verfügbaren Polizeistreifen in die Schule im Stadtteil Vracar im Zentrum von Belgrad geschickt, erklärte das Ministerium. Bei dem mutmaßlichen Schützen handele es sich um einen Minderjährigen. Der Schüler der siebten Klasse werde verdächtigt, mehrere Schüsse aus einer Pistole auf Mitschüler und einen Wachmann der Schule abgefeuert zu haben.

Laut Polizeidirektor Milic soll der mutmaßliche Täter nach den tödlichen Schüssen selbst die Polizei gerufen haben. Die Tat habe er zudem lange vorbereitet. In einer früheren Mitteilung des Innenministeriums hatte es geheißen, dass die Tatwaffe vom Vater des mutmaßlichen Täters stammte.

Videoaufnahmen zeigten besorgte Eltern, die in der Nähe der Schule auf ihre Kinder warteten. Die Polizei sperrte das Schulgebäude weiträumig ab. Die serbische Regierung ordnet eine dreitägige Staatstrauer an. Das verkündete der serbische Bildungsminister Branko Ruzic am Mittwoch auf der Pressekonferenz.

