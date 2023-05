Amoklauf in Belgrad: Tote nach Schüssen in Grundschule

Belgrad. Ein Junge hat in einer Schule in der serbischen Hauptstadt Belgrad um sich geschossen. Neun Menschen starben, darunter acht Kinder.

Serbien Belgrad: Acht Kinder bei Schüssen in Schule getötet

Ein Schüler hat am Mittwoch in einer Belgrader Schule auf Mitschüler und Personal geschossen und neun Menschen getötet: acht Kinder und einen Wachmann. Wie der Direktor der Belgrader Polizei, Veselin Milic, erklärte, wurden sechs Schüler sowie eine Lehrerin verletzt. Die serbische Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.

Der mutmaßliche Täter hat nach dem Blutbad selbst die Polizei angerufen, so Milic. Der Schüler habe die Tat lange vorbereitet. In einer früheren Mitteilung des Innenministeriums heiß es, dass der Schüler eine Waffe seines Vaters benutzte. Der mutmaßliche Täter ging offenbar in die siebte Klasse.

Belgrad: Der mutmaßlicher Täter drang in eine Klasse ein und eröffnete sofort das Feuer

Das Nachrichtenportal „nova.rs“ berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass der 14-jährige Schüler in eine Klasse eingedrungen sei und dort das Feuer eröffnet habe. Polizei und Rettungskräfte rückten mit großem Aufgebot zu der Schule im Zentrum von Belgrad aus.

Die Polizei sperrte das Schulgebäude weiträumig ab Videoaufnahmen zeigten besorgte Eltern, die in der Nähe der Schule auf ihre Kinder warteten. Die Polizei sperrte das Schulgebäude weiträumig ab

