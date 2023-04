Spanien ächzt unter Rekordhitze

Sa., 29.04.2023, 14.53 Uhr

Spanien und Portugal ächzen derzeit unter Rekordhitze von an die 40 Grad Celsius. Vielerorts sind die Temperaturen so hoch wie noch nie zuvor in einem April seit Beginn der Aufzeichnungen.

Video: Wetter, Umwelt