Ein Toter und mehrere Verletzte bei Einsturz von Parkhaus in New York

Mi., 19.04.2023, 08.24 Uhr

Beim Einsturz eines Parkhauses in New York ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das mehrstöckige Gebäude im Finanzdistrikt in Manhattan ist laut Behörden bis ins Untergeschoss eingestürzt. Nach Angaben von Rettungskräften wurden vier Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert.

