ESC 2023: Griechenland schickt 16-jährigen Victor Vernicos mit „What They Say“

Der Eurovision Song Contest (ESC) 2023 steht vor der Tür und die letzten Acts stehen fest. Auch Griechenland hat sich entschieden und schickt mit Victor Vernicos einen der jüngsten Teilnehmer zum Contest dieses Jahr. Der 16-Jährige wird mit seinem Song „What They Say“ antreten.

Victor Vernicos Jørgensen ist halb dänisch, halb griechisch. Geboren wurde er 2006 in der griechischen Hauptstadt Athen, wenige Monate nachdem der ESC in Griechenland abgehalten wurde. Seitdem er vier Jahre alt ist, interessiert sich der junge Grieche für Musik, nahm Gitarren- und Gesangsunterricht und lernte Klavier. Vor etwa drei Jahren veröffentlichte Vernicos sein erstes Musikcover auf YouTube: „Welcome to Wonderland“ von Anson Seabra.

Griechenland beim ESC 2023: Davon handelt der Song

Seinen ESC-Song hat Vernicos nach eigenen Angaben mit gerade mal 14 Jahren geschrieben und produziert. „What They Say“ ist eine Pop-Ballade über Angstzustände und innere Zerrissenheit. „Die Lyrics handeln von der ersten Angsterfahrung, die ich in meinem Leben hatte. Das Gefühl kam als ich 13 Jahre alt war und ich realisierte, dass mein Traum, ein Musiker zu werden, möglich war und dabei war, wahr zu werden. Sechs Monate später, im Frühjahr 2021, schrieb ich dann den Song“, erzählte Vernicos in einem Interview mit einem englischen ESC-Blog.

Der emotionale Text wird getragen von der beeindruckenden Stimme des jungen Griechen, die schnell mit der des britischen Sängers James Arthur ("Say You Won't Let Go") verwechselt werden könnte. Und Vernicos kann auch live mit seiner Stimme überzeugen. Bei seiner ersten Live-Performance seines Songs stand er allein mit seiner Gitarre auf der Bühne und beeindruckte mit seinem Gesang.

Victor Vernicos für Griechenland beim ESC 2023: Viel ist noch unklar

Wie die Bühnenperformance beim Songcontest aussehen wird, ist noch unklar. „Ich werde versuchen, die Emotionen aus dem Song und dem Musikvideo auf die Bühne zu bringen“, verriet Vernicos lediglich. Insgesamt ist Griechenland dieses Jahr mit seinem Teilnehmer sehr geheimnisvoll. Nachdem am 30. Januar verkündet wurde, dass Vernicos antreten wird, mussten Fans und Interessierte noch bis zum 12. März warten, bis der ESC-Song veröffentlicht wurde.

Ausgewählt wurde Vernicos von einer internen Jury des Fernsehsenders ERT und einem 70-köpfigen Publikum. Seine Konkurrenz bestand unter anderem aus Melissa Mantzoukis, die 2022 bei „Deutschland sucht den Superstar“ den dritten Platz erreichte.

Ob Vernicos auch das internationale Publikum überzeugen kann, wird sich zeigen. Bei der persönlichen Bewertung des britischen Musikers Mika, der vergangenes Jahr den ESC moderierte, konnte Vernicos allerdings schon punkten und erreichte den vierten Platz.

Victor Vernicos mit „What They Say“: Der griechische ESC-Beitrag 2023 im Video

So performte Griechenland bei den letzten ESCs

Griechenland ist seit 1974 fast jedes Jahr beim ESC vertreten. Im vergangenen Jahr erreichte das Land mit der Newcomerin Amanda Georgiadi Tenfjord den achten Platz. Dieses Jahr schickt es sich mit Vernicos erneut ein unbekanntes Talent auf die Bühne.

Gewinnen konnte das Land allerdings bisher nur ein Mal. Mit „My Number One“ holte Helena Paparizou 2005 den Siegertitel. So schnitt Griechenland die vergangenen Jahre ab:

Jahr Act Lied Platz 2017 Demy "This Is Love" 19 2018 Yianna Terzi "Oniro mou" nicht fürs Finale qualifiziert 2019 Katerine Duska "Better Love" 21 2021 Stefania "Last Dance" 10 2022 Amanda Georgiadi Tenfjord "Die Together" 8

