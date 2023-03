Zwei Bewohner bei Feuer in Seniorenheim schwer verletzt

Einsatzkräfte stehen vor einem Altenheim in Hohenschönhausen in Berlin.

Bei einem Feuer in einem Seniorenheim in Berlin sind zwei Bewohner schwer verletzt worden. Sie wurden von der Feuerwehr am Montagvormittag aus dem betroffenen Zimmer gerettet, wie ein Sprecher sagte. Sanitäter und Notärzte leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein und die beiden Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Vermutlich erlitten die zwei Bewohner Rauchvergiftungen. Der Brand in dem Heim im Stadtteil Neu-Hohenschönhausen wurde gelöscht.

#Brand in #Neu_Hohenschönhausen. In der #Neubrandenburger_Str. ist ein Feuer in einem Seniorenheim ausgebrochen. Wir sind mit 93 Einsatzkräften vor Ort oder auf der Anfahrt. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 27, 2023

Das Feuer entstand demnach in einem Zimmer im zweiten Stock eines Wohngebäudes. Die Ursache war noch unbekannt. Um 9.28 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. „Die ersten Löschversuche des Pflegepersonals konnten eine größere Brandausbreitung verhindern“, erklärte die Feuerwehr. Auch die Auslösung des Alarms durch Rauchmelder und das Schließen der Brandschutztüren durch das Personal habe vorbildlich geklappt, sagte der Sprecher.

Kurz nach dem Alarm waren etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz und löschten die Flammen. Bewohner des entsprechenden Gebäudeflügels mussten in andere Teile ausweichen. Anschließend wurden die verrauchten Räume entlüftet.