Verdi: Warnstreik am Montag – diese Flughäfen sind betroffen

Für diesen Montag hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft müssen sich Reisende auf längere Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen einstellen.

Verdi kündigt Warnstreik für Montag an: Ausfälle möglich – diese Flughäfen sind betroffen

Am Hauptstadtflughafen BER in Berlin müssen Passagiere mit Behinderungen und Flugausfällen zu rechnen, teilte Verdi am Samstag mit. An den Flughäfen in Hannover und Bremen sei davon auszugehen, dass am Streiktag Passagierflugzeuge weder starten noch landen könnten. Am Hamburger Flughafen hat Verdi rund 2.000 Beschäftigte mit Beginn der Nachtschicht am Sonntag gegen 22.00 Uhr zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen.

Was die betroffenen , erfahren Sie im eben verlinkten Beitrag. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate Flughafen BER bestreikt. Schon Ende Januar war es an zu einem entsprechenden Streik gekommen. An dem Tag kam es schließlich zu einer völligen Einstellung des Flugverkehrs in Berlin. Weitere Informationen:

Verdi ruft Mitarbeiter an Flughäfen zu Warnstreiks auf: Die Forderungen der Gewerkschaft

Hintergrund sind den Angaben zufolge einerseits die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und andererseits die bundesweiten Mantel-Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

Nach eigenen Angaben steht Verdi bereits seit mehreren Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) in Verhandlungen. Die Gewerkschaft fordert die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit zu erhöhen sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen. (soj/dpa)