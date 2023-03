Nach Geiselnahme in Karlsruhe: Polizei nennt Details zum Verdächtigen

Karlsruhe. Die Geiselnahme in Karlsruhe konnte am Freitag von der Polizei beendet werden. Am Samstag äußerte sich nun ein Sprecher zu den Details.

Nach Großeinsatz in BaWü Nach Geiselnahme in Karlsruhe: Polizei nennt neue Details

In Karlsruhe hat ein Mann am Freitag mehrere Menschen in einer Apotheke in der Innenstadt als Geiseln genommen

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und hat die Apotheke am Abend schließlich betreten

Am Samstag hat sich nun ein Sprecher der Polizei Karlsruhe zum Einsatz geäußert

Die Geiselnahme in Karlsruhe (Baden-Württemberg) wurde noch am Freitag beendet. Die Einsatzkräfte hätten die Apotheke am Freitagabend betreten und einen Tatverdächtigen festgenommen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Zuvor war die Polizei mehrere Stunden wegen der Geiselnahme in einem Großeinsatz. In der Apotheke sollen eine oder mehrere Geiseln genommen worden seien. Der mutmaßliche Geißelnehmer soll ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge allein gehandelt haben.

Nach Geiselnahme in Karlsruher Apotheke: Polizei äußert sich am Samstag zu neuen Details

Bei der Tat am Vorabend in einer Apotheke in der Innenstadt habe er eine Schreckschusswaffe bei sich gehabt, erklärte ein Polizeisprecher am Samstag. Der anfängliche Verdacht, dass der Mann eine Mittäterin gehabt haben könnte, habe sich nicht bestätigt: „Der 20-Jährige hat allein agiert.“ Von den anfangs elf Geiseln hätten sich neun in dem Gebäude verstecken können. Zwei Menschen seien weiter in der Gewalt des Verdächtigen gewesen, teilte die Polizei am Tag nach der Tat weiter mit.

Weitere Hintergründe soll nun eine Ermittlungsgruppe mit zehn Beamten klären. Der polizeibekannte 20-Jähriger hatte die Geiseln fast fünf Stunden lang in seiner Gewalt. Schließlich erfolgte der Zugriff durch Spezialkräfte. Nach ersten Erkenntnissen blieben alle Geiseln und auch der Täter körperlich unverletzt. In Karlsruhe war der Bereich um die Apotheke am Freitag weiträumig abgesperrt worden. Für Anwohner wurde eine Schule zur Notunterkunft umfunktioniert. der Tatort hatte mitten in der Karlsruher Innenstadt gelegen.

Um 21:10 Uhr wurde die Apotheke von einer #Spezialeinheit der Polizei betreten. Dabei wurde ein männlicher Tatverdächtiger #festgenommen. Das Gebäude wird derzeit durchsucht. Nach vorläufigen Erkenntnissen keine verletzten Personen.



Karlsruhe: Geiselnahme in Apotheke – Messe musste Veranstaltungen kurzfristig absagen

Die Karlsruher Messe sagte wegen der Lage am Freitag zwei Abendveranstaltungen kurzfristig ab. Ein Event mit Hundetrainer Martin Rütter sowie ein Meisterkonzert seien betroffen, sagte eine Sprecherin der Messe am Freitag auf Anfrage. Sie gehe davon aus, dass das geplante Event in der Schwarzwaldhalle ausverkauft sei, diese fasst mehrere Tausend Menschen. Das Konzert sollte im nahe gelegenen Konzerthaus stattfinden. Die Sprecherin ging hier von rund 1000 verkauften Tickets aus.

Auch Der prominente Hundetrainer Rütter rief seine Fans noch am Freitag dazu auf, nicht zu einer mit ihm für den Abend geplanten, aber abgesagten Veranstaltung nahe des Einsatzortes zu kommen. „Die Veranstaltung ist jetzt gerade abgesagt worden, und zwar deshalb, weil Luftlinie 100 Meter in einer Apotheke eine bewaffnete Geiselnahme stattfindet“, sagte Rütter in einem auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichten Video. „Bitte kommt nicht zur Halle, es ist hier großflächig abgesperrt, und bitte kommt auch nicht in die Nähe.“ (mit dpa-Material)