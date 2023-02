Familie grillt auf Balkon - Dachgeschoss brennt ab

Ein Grill hat in Essingen in Baden-Württemberg das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Flammen gesetzt.

Ein Grill hat in Essingen (Ostalbkreis) das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Flammen gesetzt. Bei dem Brand am Dienstagabend sei ein 50-Jähriger leicht verletzt worden und ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro sei entstanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann hatte mit seiner Familie auf dem Balkon der Wohnung gegrillt.

Beim Essen bemerkte er, dass der Grill in Flammen stand und versuchte ohne Erfolg, das Feuer selbst zu löschen. Der Brand griff schließlich auf das Dachgeschoss über, das vollständig abbrannte. Der 50-Jährige erlitt bei dem Brand eine Rauchvergiftung.

Nach vier Stunden konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Laut Polizei waren beide Wohnungen in dem Gebäude nicht mehr bewohnbar.