Zum Wochenende kommt der Winter zurück

Eine Frau genießt in Frankfurt am Main den Sonnenschein. Zum Wochenende hin wird es deutlich kühler.

Mit dem vielerorts fast frühlingshaften Wetter der vergangenen Tage ist es erst einmal vorbei. Denn zum Wochenende hin zieht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine Kaltfront mit Minusgraden und Schneefällen über Deutschland hinweg. „Die Wetterlage stellt sich in den kommenden Tagen um. Der Spätwinter hält nochmal Einzug im Land“, sagte ein DWD-Meteorologe am Mittwoch in Offenbach.

Bereits am Donnerstag kündigt sich demnach die bevorstehende Wetteränderung mit Wolken und ersten Schauern an. Lediglich im Südwesten und an der Nordsee zeigt sich örtlich zunächst noch die Sonne. Doch dann kommt die arktische Kaltluft - und mit ihr gehen die Temperaturen nach unten. Die Folge: „Die Niederschläge gehen in Schnee über - zunächst im Bergland, dort sowie am Alpenrand wird es nochmal richtig winterlich“, sagte der Meteorologe.

Im Laufe des Wochenendes kann es sogar in tieferen Lagen ein paar nasse Schneeflocken geben. Die Tiefsttemperaturen pendeln dabei um den Gefrierpunkt, in den Nächten gibt es verbreitet wieder Frost. „Das bedeutet am Morgen also wieder Scheibenkratzen in dickem Wintermantel“, sagte der Meteorologe.