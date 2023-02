Hannover: Ballettchef beschmiert Kritikerin mit Hundekot

Der Ballettchef der Staatsoper Hannover, Marco Goecke, hat bei einer Premiere die Ballettkritikerin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, Wiebke Hüster, mit Hundekot beschmiert. Das sagte die Betroffene am Sonntag. Das Staatstheater bestätigte in einer Mitteilung den Vorfall bei der Premiere des Ballettabends "Glaube – Liebe – Hoffnung" am Samstag und entschuldigte sich. Arbeitsrechtliche Schritte gegen Goecke würden geprüft, hieß es. Frank Rieger, Landesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) in Niedersachsen, sprach von einer Attacke auf die Pressefreiheit.

Was war geschehen? Der Ballettchef Marco Goecke soll sich in der ersten Pause der Premiere vor Hüster hingestellt und ihr vorgeworfen haben, "dass sie immer so schlimme, persönliche Kritiken schreibe". Der Choreograph hatte seinen Hund dabei. Er habe eine Tüte mit Hundekot aus der Tasche gezogen und ihn ihr mit der offenen Seite ins Gesicht gerieben, so Hüster. "Als ich gespürt habe, was er gemacht hat, habe ich geschrien."

Hundekot-Attacke bei Ballett-Premiere: Opfer erstattet Anzeige

Nachdem ihr die Pressesprecherin des Theaters dabei geholfen habe, sich im Waschraum der Intendanz zu säubern, sei sie zur Polizeistation Hannover-Mitte gefahren und habe Anzeige erstattet. Die Kritikerin geht von Vorsatz aus.

Foto: Christophe Gateau / picture alliance/dpa

Nach Vermutung der Ballettkritikerin könnte sich Goeckes Ärger auf ihre Rezension seines jüngsten Tanzstücks für das Nederlands Dans Theater bezogen haben. Über den Ballettabend "In the Dutch Mountain" schrieb sie, das Publikum werde "abwechselnd irre und vor langer Weile umgebracht". Und weiter: "Das Stück ist wie ein Radio, das den Sender nicht richtig eingestellt kriegt. Es ist eine Blamage und eine Frechheit – und beides muss man dem Choreographen umso mehr anlasten, als Virtuosität und Präsenz der Tänzer des 'Nederlands Dans Theater' nach mehr verlangen."

Intendantin Laura Berman bittet nach Hundekot-Attacke um Entschuldigung

"Wir sind überaus bestürzt und bitten um Entschuldigung", ließ Intendantin Laura Berman umgehend mitteilen. "Wir haben uns um die Betroffene gekümmert und das Gespräch gesucht. Die Staatsoper Hannover ist ein offener Ort des respektvollen Miteinanders und Austausches. Wir sind der Meinung, dass nun Ruhe und Sorgfalt geboten sind. Wir werden die arbeitsrechtlichen Schritte gegenüber Ballettdirektor Marco Goecke prüfen, gemeinsam beraten und dann in dieser internen Personalsache agieren." Man bedauere sehr, dass das Publikum durch diesen Vorfall gestört wurde.

Die heftige Reaktion des Ballettchefs bleibt für die "FAZ" rätselhaft. Die von ihrer Journalisten Hüster verfasste Kritik sei zwar besonders kritisch ausgefallen, sei aber nicht irgendeiner Form herabsetzend, sagte Matthias Alexander, Feuilletonchef der Zeitung, dem NDR in Niedersachsen. "Wir können keine systematische Verletzung erkennen und es gibt auch keine Vorgeschichte", so Alexander weiter.

Ballettchef Goecke machte Kritikerin für Abonnementskündigungen verantwortlich

Goecke habe ihr zunächst ein "Hausverbot" angedroht und ihr vorgeworfen, für Abonnementskündigungen in Hannover verantwortlich zu sein, wird der Vorfall in der "FAZ" geschildert. "Aber wir werten den demütigenden Akt über den Tatbestand der Körperverletzung hinaus auch als einen Einschüchterungsversuch gegenüber unserer freien, kritischen Kunstbetrachtung", schreibt die Zeitung weiter. Die "Grenzüberschreitung" von Goecke offenbare "das gestörte Verhältnis eines Kunstschaffenden zur Kritik".

Der Deutsche Journalisten-Verband Niedersachsen verurteilte den Angriff aufs Schärfste. "Ein Künstler muss Kritik ertragen, auch wenn sie überzogen erscheinen mag. Wer auf Kritik mit Gewalt reagiert, der ist nicht tragbar", schreibt der Landesvorsitzende Frank Rieger auf Twitter. Er forderte in diesem Fall eine deutlichere Reaktion der Verantwortlichen: "Die Erklärung der Staatsoper zu dem Vorfall ist unzureichend, denn der Angriff auf die Journalistin der FAZ ist auch eine Attacke auf die Pressefreiheit." (fmg)