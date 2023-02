Gerhard Wolf: Ehemann von Schriftstellerin Christa Wolf gestorben

Er hielt sich in der deutschen und DDR-Literaturszene im Hintergrund, nun ist Verleger und Lektor Gerhard Wolf mit 94 Jahren in Berlin gestorben. Wie der Aufbau Verlag am Mittwochmorgen bekannt gab, verstarb Wolf am 7. Februar. Seit den 1950er-Jahren veröffentlichte der einstige Germanistik- und Geschichtsstudent Bücher und Essays. Sein Bekanntheitsgrad blieb zeitlebens hinter seiner deutlich populäreren Ehefrau und Autorin Christa Wolf zurück.

Wolf galt als Förderer mehrerer Schriftsteller- und Künstlergenerationen. Neben seinen Büchern schrieb er auch Essays zu Literatur und Kunst. Zudem war er für das Theater aktiv. Im Aufbau-Verlag schuf er mit „Außer der Reihe“ eine Basis für bis dahin in der DDR nicht gedruckte Autorinnen und Autoren.

1976 unterzeichnete Wolf eine Resolution gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann aus der DDR. In der Folge wurde er aus der SED ausgeschlossen. (fmg/dpa)