Spenden für Erdbebenopfer: Wie Sie den Menschen helfen können

Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und im Nordwesten von Syrien haben Millionen von Menschen getroffen. Neben den zahlreichen Todesopfern und Verletzten hat die Katastrophe in der Grenzregion am frühen Montag Tausende von Menschen ihrer Obdach beraubt. Noch immer dauern die Bergungsarbeiten an. Während Einsatzkräfte in den Trümmern nach Opfern suchen, versorgen Mediziner Verletzte in Zelten. Zudem leiden Betroffene zudem unter eisigen Temperaturen, die ein Wintereinbruch mit sich brachte. Um den Katastrophenhelfern und Betroffenen in der Region zu helfen, können Sie jetzt spenden.

Um weitere Verschüttete zu finden, Verletzte zu versorgen, und Überlebende des Erdbebens mit Lebensmitteln, Decken und medizinischer Versorgung zu unterstützen, rufen diverse Hilfsorganisationen zum Spenden auf.

Helfen Sie den Betroffenen der Erdbeben in Syrien und der Türkei: