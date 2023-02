Erdbeben aktuell: Mehr als 3600 Tote in Türkei und Syrien ++ Warnung vor Nachbeben

In der Türkei, aber auch in Syrien hat es am Montag mehrere Erdbeben gegeben. Die Zahl der Toten steigt in beiden Ländern rapide an.

Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien haben Städte verwüstet und ganze Landstriche in Trümmerlandschaften verwandelt. Die Katastrophe trifft Gebiete, die bereits durch den Bürgerkrieg in Syrien schwer gezeichnet sind. Aus der ganzen Welt treffen Hilfsangebote ein.

Drei Erdbeben haben die südliche Türkei und das nordöstliche Syrien erschüttert

Die Zahl der Todesopfer liegt mittlerweile bei mindestens 3600

Zehntausende Menschen wurden bei den Erdbeben verletzt

Das Epizentrum befindet sich nahe der türkischen Grenzstadt Gaziantep

Zahlreiche Gebäude stürzen ein, das genaue Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar

In der Türkei und in Syrien sind infolge der starken Erdbeben mindestens 3600 Menschen getötet worden. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad gab die Zahl der Toten im eigenen Land am Montagabend mit 2316 an. In Syrien kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme von Montagabend mindestens 1300 Menschen ums Leben.

Das endgültige Ausmaß der Katastrophe in der Grenzregion war weiter unklar, zahlreiche Menschen wurden unter Trümmern vermisst. Mehr als 15.000 Menschen wurden nach bisherigen Informationen verletzt..

Das tatsächliche Ausmaß der Erdbeben-Katastrophe war zunächst nicht absehbar, immer noch wurden zahlreiche Menschen unter Trümmern vermisst.

Erdbeben-News von Montag, 6. Februar: Erdbeben in Türkei und Syrien: Engere Zusammenarbeit auf EU-Ebene

22.42 Uhr: Als Reaktion auf die verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet wird auf EU-Ebene noch enger zusammengearbeitet. Der Krisenreaktionsmechanismus (IPCR) der Staatengemeinschaft sei durch die schwedische EU-Ratspräsidentschaft ausgelöst worden, hieß es in einer Mitteilung vom Montagabend. Dadurch sollen etwa Informationen schneller ausgetauscht werden.

Grundsätzlich soll der Mechanismus in schweren und komplexen Krisen schnelle und koordinierte politische Entscheidungen ermöglichen, etwa im Fall von Terroranschlägen oder Gesundheitskrisen wie der Corona-Pandemie. Dabei kommen die EU-Institutionen, die EU-Staaten und andere Betroffene zusammen.

Tausende Tote in Syrien und Türkei - Warnung vor Nachbeben

21.02 Uhr: Die Katastrophenschutzbehörde Afad warnt vor weiteren Nachbeben. Ein Vertreter der Rettungsorganisation forderte Menschen in den betroffenen Regionen dazu auf, von beschädigten Gebäuden fernzubleiben, wie der Sender CNN Türk berichtete. Mehr als 5600 Gebäude seien bei dem Beben bereits eingestürzt. Auch in Syrien stürzten mehr als 200 Häuser ein.

Erdogan ruft nach Erdbeben einwöchige Staatstrauer aus

19.12 Uhr: Nach der verheerenden Erdbeben -Katastrophe hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine einwöchige Staatstrauer ausgerufen. Flaggen aller Vertretungen im In- und Ausland sollen dafür bis Sonntag auf halbmast wehen, wie es auf dem Twitter-Account des Präsidenten am Montagabend hieß. Die Staatstrauer endet demnach am 12. Februar nach Sonnenuntergang.

Erdogan hatte die Katastrophe als größte Erdbeben seit 1939 bezeichnet. Nach Angaben von EU-Vertretern war es eines der stärksten in der Region in mehr als 100 Jahren. In Syrien und der Türkei kamen bisher mehr als 2500 Menschen ums Leben.

Mitsotakis und Erdogan sprechen wieder miteinander

18.03 Uhr: Die verheerenden Erdbeben in der Türkei sind Anlass eines ersten direkten Kontakts zwischen dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan seit Monaten. "Im Namen des griechischen Volkes habe ich mein tief empfundenes Beileid ausgesprochen", twitterte Mitsotakis nach dem Telefongespräch mit dem türkischen Präsidenten. Athen sei bereit weitere Hilfe zu leisten, fügte er hinzu. Wie es aus Mitsotakis Büro hieß, habe sich Erdogan bedankt.

Der türkische Präsident hatte vor fast zehn Monaten erklärt, er werde nicht mehr mit Mitsotakis reden. Hintergrund waren schwere Spannungen zwischen den beiden Nachbarstaaten im östlichen Mittelmeer. Griechenland hatte am Montagmorgen als eins der ersten Länder Hilfe für die Menschen in der Erdbebenregion der Türkei geleistet. Eine erste Rettungsmannschaft mit Spürhunden flog bereits ins Katastrophengebiet, wie die Regierung in Athen mitteilte.

Die beiden Nato-Mitglieder hatten sich bereits gegenseitig bei schweren Erdbeben in der Türkei und Griechenland im Jahr 1999 geholfen. Diese Hilfe, die unter dem Namen "Erdbebendiplomatie" bekannt ist, leitete damals eine Phase der Entspannung ein.

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Das Epizentrum der Erdbeben lag nahe der Millionenstadt Gaziantep. Foto: Soeren Stache/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Zahlreiche Gebäude sind zerstört worden. Menschen und Rettungsteams versuchen, eingeschlossene Bewohner zu erreichen. Foto: Uncredited/IHA/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Menschen versammelten sich am Morgen um ein eingestürztes Gebäude in Pazarcik in der südtürkischen Provinz Kahramanmaras. Foto: Uncredited/Depo Photos/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Auch in dem Dorf Besnia suchen Anwohner nach Opfern und Überlebenden in den Trümmern. Foto: Omar HAJ KADOUR / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Türkei, Malatya: Menschen gehen neben einer durch ein Erdbeben zerstörten Moschee. Foto: Uncredited/DIA Images/AP/dpa



Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Unter Trümmern begraben: Auch die nordsyrische Stadt Azmarin ist von dem Erdbeben betroffen. Foto: Ghaith Alsayed/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Im syrischen Jandaris trägt ein Mann den Leichnam seines Toten Sohns aus den Trümmern. Foto: Bakr ALKASEM / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Islamabad: Eine Frau entzündet Kerzen während einer Mahnwache für die Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei. Nach mehreren schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion ist die Zahl der Toten auf mehr als 1900 gestiegen Foto: Anjum Naveed/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk

USA schicken Rettungsteam ins Erdbebengebiet

17.33 Uhr: Auch die USA schicken Hilfe ins Krisengebiet. Präsident Joe Biden teilte am Montagvormittag (Ortszeit) mit, erste Rettungsteams machten sich bereits auf den Weg, um die Rettungs- und Bergungsarbeiten in dem Erdbebengebiet zu unterstützen und den Menschen vor Ort zu helfen. Man stimme sich eng mit den türkischen Behörden ab, um jegliche benötigte Hilfe zur Verfügung zu stellen, sagte Biden. Außerdem unterstützten die USA humanitäre Partner in Syrien.

EU beruft Krisentreffen für Erdbeben-Hilfen ein

16.55 Uhr: Die EU-Reaktion auf die verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet soll bei einem Krisentreffen koordiniert werden. Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft berief für diesen Montagabend ein Sondertreffen auf Expertenebene ein. Ziel sei, die EU-Unterstützung in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission abzustimmen, teilte der Ratsvorsitz mit.

Nach Erdbeben: THW soll Türkei und Syrien helfen

16.28 Uhr: Mehrere Länder entsenden Rettungsmannschaften in das Katastrophengebiet Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat umfangreiche Hilfe zugesagt. „Wir stimmen uns eng miteinander ab und werden mit allen Mitteln helfen, die uns zur Verfügung stehen und jetzt am dringendsten benötigt werden“, sagte Faeser in Berlin. Die Lieferung von Notstromaggregaten, Zelten und Decken werde bereits vom Technischen Hilfswerk (THW) vorbereitet. Auch Notunterkünfte und Anlagen zur Wasseraufbereitung könnten bereitgestellt werden.

Eine erste Gruppe von 21 griechischen Rettern mit zwei Spürhunden ist am Montagnachmittag von einem Militärflughafen nahe Athen in die von schweren Erdbeben heimgesuchten Gebiete im Südosten der Türkei abgeflogen. Dies teilte der griechische Zivilschutz mit. Auch Indien hat angesichts der verheerenden Erdbeben in der Türkei Rettungsteams und Hilfsgüter in das Land geschickt. 100 Personen von Such- und Rettungsteams des indischen Katastrophenschutzes mit trainierten Hunden und entsprechender Ausrüstung sowie Ärzte und Rettungssanitäter mit wichtiger Medizin sollten geschickt werden, wie das Außenministerium in Neu Delhi mitteilte.

Offenbar Massengräber für Tote bei Erdbeben in Syrien ausgehoben

15.34 Uhr: Im Norden Syriens heben Anwohner nach den verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion einem Augenzeugenbericht zufolge Massengräber aus. Menschen in der Stadt Idlib wollen darin die Opfer der Katastrophe beisetzen, berichtete ein Aktivist.

Auch in den Sozialen Netzwerken verbreiteten sich Videos, die zeigen sollen, wie Dutzende Menschen Massengräber schaufeln. In dem Bürgerkriegsland sind zum Teil ganze Häuserreihen in sich zusammengefallen, deren Fundamente durch Luftangriffe häufig schon zuvor baufällig waren.

Ein Mann sucht nach Menschen in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes. Nach mehreren schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion steigt die Zahl der Toten weiter rasant. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Türkei: Ehemaliger Hannover 96-Profi unter den Verletzten

15.22 Uhr: Der frühere Hannover-96-Profi Baris Basdas gehört zu den mehreren tausend Verletzten nach den schweren Erdbeben in der Türkei. Das bestätigte sein Berater Serdar Topcu am Montag. „Bild.de“ hatte zuerst darüber berichtet.

Der in Köln geborene Basdas spielt seit Februar 2022 für den türkischen Zweitligisten Yeni Malatyaspor. Nach Angaben seines Beraters sprang der 33-Jährige am frühen Montagmorgen nach den ersten Beben aus dem Fenster seines Zimmers, das im zweiten Stock des Trainingsgeländes seines Clubs liegt. Dort übernachten auch immer wieder mehrere Spieler von Malatyaspor. „Er hat sich den Fuß gebrochen und Probleme mit der Schulter“, sagte Topcu, der telefonischen Kontakt zu seinem Klienten hält.

Putin und Biden versprechen Hilfen nach Erdbeben

14.41 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat der Türkei Hilfe zugesagt. „Ich bin zutiefst traurig über den Verlust an Menschenleben und die Zerstörung durch das Erdbeben in der Türkei und in Syrien“, erklärte Biden am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Ich habe mein Team angewiesen, die Situation in Koordination mit der Türkei weiterhin genau zu beobachten und jede notwendige Hilfe zu leisten."

Auch Russland hat beiden Ländern Hilfe zugesagt. In den kommenden Stunden sollen Rettungskräfte vom russischen Zivilschutz nach Syrien geflogen werden, wie der Kreml am Montagnachmittag mitteilte. Präsident Wladimir Putin habe bereits mit seinem syrischen Amtskollegen Baschar al-Assad telefoniert. Auch ein Gespräch mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan über konkrete Hilfsleistungen sei geplant, hieß es aus Moskau.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sein Beileid ausgesprochen. "Mit großer Bestürzung habe ich von den vielen Todesopfern und Verletzten durch die Erdbeben in der Region Gaziantep erfahren", schrieb Scholz in einem Kondolenztelegramm am Montag. Seine Gedanken seien bei den Verletzten und Angehörigen. "Deutschland steht bereit, bei der Bewältigung dieses Unglücks Hilfe und Beistand zu leisten", schrieb er weiter.

Frauen weinen, während sie zusehen, wie die Rettungskräfte in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes in Adana nach Menschen suchen. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Menschen auf Zypern berichten vor Erschütterung

14.24 Uhr: Die Erdbeben in der Türkei waren noch Hunderte Kilometer weiter zu vernehmen. "Wir haben es stark gespürt", sagte eine Einwohnerin der Hauptstadt Nikosia. Das Beben der Stärke 7,5 wurde als ein Erdstoß länger als eine Minute gespürt, berichteten Medien übereinstimmend. Zypern liegt rund 300 Kilometer südwestlich vom Epizentrum der Katastrophe in der Türkei entfernt.

Bereits in der Nacht hatte ein erster schwerer Erdstoß in der Türkei die Menschen auf Zypern aus dem Schlaf gerissen. Informationen über nennenswerte Schäden lagen aber nicht vor, wie der staatliche Rundfunk berichtete.

Mittlerweile 1800 Tote, mehr als 7000 Menschen verletzt

14.20 Uhr: Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Zahl der Todesopfer auf etwa 1800 gestiegen. In der Türkei seien 1014 Menschen ums Leben gekommen, teilte der Katastrophenschutzdienst Afad am Montagmittag mit. Mehr als 7000 Menschen seien verletzt worden. Bei den Erschütterungen stürzten allein in der Südosttürkei Tausende Gebäude ein. Auf Videos aus mehreren Städten in dem Gebiet waren teilweise völlig zerstörte Straßenzüge zu sehen.

In Syrien stieg die Zahl der Toten auf mehr als 780. Das teilten der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh sowie die Rettungsorganisation Weißhelme mit. In dem Bürgerkriegsland seien bei der Katastrophe mehr als 2200 Menschen verletzt worden.

Türkei sucht Hilfe bei NATO-Staaten

14.01 Uhr: Die Türkei bittet ihre Nato-Partner um Unterstützung bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten. Nach einer von der Bündniszentrale in Brüssel veröffentlichen Aufstellung braucht sie medizinische Nothilfeteams, notfallmedizinische Ausrüstung sowie Such- und Rettungsteams, die auch unter schweren Bedingungen arbeiten können. Konkret werden zudem drei für extreme Wetterbedingungen geeignete Feldkrankenhäuser und Personal für deren Einrichtung genannt.

Menschen und Rettungskräfte bergen eine Person auf einer Bahre aus einem eingestürzten Gebäude in Adana. Foto: Elifaysenurbay/IHA/AP/dpa

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte bereits am Vormittag mitgeteilt, Alliierte seien dabei, Unterstützung zu mobilisieren. Er selbst sei in Kontakt mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlut Cavusoglu. Über seine Nachricht setzte Stoltenberg die Worte: „Uneingeschränkte Solidarität mit unserem Verbündeten Türkei nach diesem schrecklichen Erdbeben.“

Soforthilfe für die Türkei: Welthungerhilfe verspricht 100.000 Euro

13.51 Uhr: Die Welthungerhilfe stellt in einem ersten Schritt 100.000 Euro Soforthilfe für die Opfer des Erdbebens bereit. Die Beben haben viele Häuser, Straßen und die Infrastruktur in der Türkei und in Syrien beschädigt, das Epizentrum des Bebens liegt in einer Region, in der Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien Schutz gesucht haben. Insbesondere in Nordwestsyrien soll jetzt geholfen werden. Dort sind 4,1 Millionen der 4,5 Millionen Einwohner auf Hilfe angewiesen: Viele hungern, es fehlen Trinkwasser, Strom und Heizmaterial. Aktuell herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt, in vielen Regionen liegt Schnee. Hier plant die Welthungerhilfe, die Erdbebenopfer mit den lebensnotwendigen Hilfsgütern zu unterstützen

Zahl der Todesopfer nach Erdbeben steigt weiter

13.31 Uhr: Die Zahl der Todesopfer ist auf etwa 1500 gestiegen. In Syrien meldeten der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh sowie die Rettungsorganisation Weißhelme am Montag insgesamt 590 Tote. Mehr als 1600 Menschen wurden verletzt. Angesichts vieler Verschütteter werde die Zahl der Todesopfer vermutlich noch steigen, teilten die Weißhelme mit. Die Türkei meldete bislang 912 Tote und mehr als 5300 Verletzte.

Experten warnen bei Rettungsarbeiten vor Eis und Schnee

12.40 Uhr: Eis und Schnee könnten die Rettungsarbeiten im Katastrophengebiet in den kommenden Tagen deutlich erschweren. Wetterexperten warnen bereits vor bis zu 20 Zentimetern Neuschnee.

Zahl der Todesopfer steigt auf über 1400

12.26 Uhr: Bei der Erdbeben-Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind mindestens 1400 Menschen ums Leben gekommen. Tausende wurden verletzt. In der Türkei wurden bis zum späten Montagvormittag laut Präsident Recep Tayyip Erdogan mindestens 912 Opfer gezählt. Mehr als 5300 Menschen seien verletzt worden.

In Syrien stieg die Zahl der Toten auf mehr als 460 Tote. Rund 1600 Menschen seien verletzt, berichteten der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh und die Hilfsorganisation SAMS, die in von Rebellen kontrollierten Gebieten des Landes arbeitet.

Drittes Erdbeben erschüttert die Region

12.21 Uhr: Nach dem nächtlichen Beben mit bereits mehr als 1200 bestätigten Todesopfern hat sich im Südosten der Türkei ein weiteres, drittes schweres Erdbeben ereignet. Das Beben der Stärke 7,5 habe sich um 13.24 Uhr (Ortszeit, 11.24 Uhr MEZ) vier Kilometer von der Stadt Ekinozu entfernt ereignet, teilte die US-Erdbebenwarte (USGS) am Montag mit. Das Beben in der Nacht hatte demnach eine Stärke von 7,8 gehabt, es folgten Dutzende Nachbeben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan twitterte, "wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen".

