George P. Wilbur: Michael-Myers-Darsteller und "Halloween"-Star ist tot

Der Schauspieler George P. Wilbur ist tot. Das berichten verschiedene Medien übereinstimmend. Der Darsteller, der mehrfach den Horror-Charakter Michael Myers verkörperte, wurde 81 Jahre alt.

Wilbur, der sowohl als Schauspieler als auch als Stuntman arbeitete, hatte Anfang der 1970er Jahre seine ersten Rollen im amerikanischen Fernsehen. Größere Bekanntheit erlangte er durch die Filme "Halloween IV: Michael Myers kehrt zurück" und "Halloween VI: Der Fluch des Michael Myers", in denen er den titelgebenden Mörder spielte. Weiter Auftritte hatte er in "Flucht vom Planet der Affen", "Ghostbusters II)" und "Mission: Impossible".

Seine größten Erfolge hatte Wilbur jedoch als Stuntman. Insgesamt wirkte er in über 100 Projekten mit und wurde in die Hall of Fame der Stuntmans in Hollywood aufgenommen. Zuletzt hatte Wilbur 2014 in dem Film "American Muscle" mitgewirkt. (fmg)