USA: Schusswaffenangriff in Walmart – mehrere Tote und Verletzte

Berlin In Virginia hat ein Angreifer in einem Walmart auf Menschen geschossen. Die Polizei ist im Einsatz, die genaue Opferzahl noch unklar.

Kriminalität USA: Schusswaffenangriff in Walmart – Tote und Verletzte

Bis zu zehn Tote in einem Walmart-Supermarkt in Chesapeake im US-Bundesstaat Virginia: Die USA trauern zum dritten Mal binnen weniger Tage über einen auf Waffengewalt zurückgehenden Massentod.

Wie Leo Kosinski, Sprecher der Polizei in der 250.000 Einwohner zählenden Stadt südlich von Norfolk an der Atlantik-Küste sagte, gab es am Dienstagabend gegen 22 Uhr Ortszeit einen Notruf aus einer Walmart-Niederlassung.

USA: Schüsse in Walmart – Motiv unklar

Als die Beamten am Tatort eintrafen, wurden mehrere Tote und viele Verletzte gefunden. Der Schütze, bei dem es sich nach vorläufigen Informationen von lokalen Medien um einen führenden Angestellten gehandelt haben soll, sei ebenfalls tot. Motiv und Hintergründe? "Noch völlig unklar."

Die Stadt Cheasapeake hat die Bevölkerung aufgerufen, die Gegend zu meiden. "Unsere Einsatzkräfte sind gut ausgebildet und auf solche Situationen vorbereitet. Bitte lassen Sie sie ihre Arbeit machen", schrieb die Stadt bei Twitter.

Dutzende Tote bei anderen Angriffen in wenigen Tagen

Vor wenigen Tagen wurden – ebenfalls in Virginia – drei Mitglieder eines Highschool-Football-Teams in Charlottesville von einem Ex-Mitspieler erschossen.

Am Wochenende hatte dann ein 22 Jahre alter Mann einen LGBTIQ-Club in Colorado Springs, Colorado, betreten und dort das Feuer auf die Gäste eröffnet. Fünf Menschen starben, 25 wurden verletzt. Einer der anwesenden Drag-Künstler konnte den Angreifer schließlich überwältigen und noch Schlimmeres verhindern. (diha/pcl)

