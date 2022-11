Peking meldet Rekordanstieg bei Corona-Fällen

Di., 22.11.2022, 17.24 Uhr

Rekordanstieg bei den Corona-Fällen in Peking: Mehr als 1400 Neuinfektionen wurden nach Behördenangaben in der chinesischen Hauptstadt registriert - so viele wie noch nie seit Pandemie-Beginn vor fast drei Jahren.

Video: Medizin, Gesundheit