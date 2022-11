Abou-Chaker: Clan-Mitglied Berichten zufolge abgeschoben

Abdallah Abou-Chaker, ein Mitglied des bekannten Abou-Chaker-Clans, soll in der Nacht zum Freitag in den Libanon abgeschoben worden sein. Das berichten der "Stern" und "Bild". Demnach soll der 40-Jährige gegen 0.15 Uhr ein Café in Berlin-Charlottenburg verlassen haben und sei daraufhin innerhalb weniger Sekunden von der Polizei festgenommen worden.

Gegenüber der "B. Z." bestätigte die Polizei: "In der vergangenen Nacht kam es in der Windscheid­straße in Charlottenburg zu einer zwangsweisen Durchsetzung einer Ausreise­verpflichtung." Wie "Stern" berichtet, sei Abou-Chaker nach der Ankunft am Flughafen in Beirut, Libanon freigelassen worden.

Abou-Chaker saß mehrfach im Gefängnis

Wie "Bild" berichtet, hätten Angehörige Abou-Chakers über Stunden versucht, Informationen zu seinem Aufenthaltsort zu erhalten, aber vergeblich. Schließlich sei die Aktion bei der Polizei der "höchsten Geheimhaltungsstufe" unterlegen. So konnte offenbar ein Durchsickern an Clan-Mitglieder verhindert werden.

Abdallah Abou-Chaker soll unter anderem wegen Drogenhandels, Körperverletzung, Zuhälterei und räuberischer Erpressung mehrere Jahre in Deutschland im Gefängnis gesessen haben. Erst Anfang des Jahres soll er wegen des Verdachts der Zwangs­prostitution kurze Zeit in Untersuchungshaft gewesen sein.

