Salman Rushdie verliert Augenlicht - Weitere Schäden nach Angriff

In New York haben sich prominente Vertreter der Literaturwelt zu einer Kundgebung versammelt. Sie lesen aus den Werken des Schriftstellers Salman Rushdie, der bei einem Messerangriff schwer verletzt wurde. "Der Angriff auf Salman Rushdie ist ein Angriff auf kritisches Denken", sagte Schriftsteller Raymond Lotta bei der Kundgebung.

Literatur-Szene in New York solidarisiert sich mit Salman Rushdie

Nach der Messerattacke auf den 75-jährigen Autor Salman Rushdie im vergangenen August in den USA spricht sein Agent nun das erste Mal über die dauerhaften körperlichen Schäden, die der weltberühmte Schriftsteller davon getragen hat.

Demnach habe Rushdie sein Augenlicht auf einem Auge verloren, außerdem könne er eine Hand nicht mehr bewegen, sagte Agent Andrew Wylie in einem Interview mit der Zeitung "El Pais".

"Er hat etwa 15 weitere Wunden in der Brust und am Oberkörper. Es war ein brutaler Angriff", sagte Wylie weiter. Angesprochen darauf, wo sich Rushdie gerade aufhalte, sagte er: "Ich kann keine Auskunft über seinen Aufenthaltsort geben. Er wird überleben (...). Das ist das Wichtigste."

Immer wieder hätten sein Agent und der angefeindete Autor miteinander über die Gefahr eines Anschlags dieser Art gesprochen. "Die größte Gefahr, der er so viele Jahre nach der Verhängung der Fatwa ausgesetzt war, besteht darin, dass eine zufällige Person aus dem Nichts auftaucht und (ihn) angreift", sagte Wylie in dem Interview weiter. "Dagegen kann man sich nicht schützen, weil es völlig unerwartet und unlogisch ist. Es war wie die Ermordung von John Lennon."

Rusdie war am 12. August in Chautauqua, New York, von einem 24-jährigen Mann niedergestochen worden, als der Autor einen Vortrag über künstlerische Freiheit halten wollte. Der britisch-indische Schriftsteller wird seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt, zu dem Angriff hat die Polizei aber noch kein Tatmotiv bestätigt. (les/dpa)

