Griechenland: Überschwemmungen auf beliebter Urlausinsel – ein Toter

Berlin. Der abrupte Wetterwechsel hatte viele überrascht. Der Bürgermeister von Sitia beschrieb Unwetter in der Region als "außergewöhnlich".

Bei schweren Überschwemmungen auf der beliebten griechischen Urlaubsinsel Kreta ist ein Mann gestorben. Zwei weitere Menschen wurden am Samstag zunächst noch vermisst. Die Situation sei „außer Kontrolle“ gewesen, sagte der Bürgermeister der Stadt Sitia dem TV-Sender Skai. Er bezeichnete derartige Unwetter in der Region als „außergewöhnlich“.

Laut Feuerwehr wurde ein etwa 50-jähriger Mann nahe der Stadt Heraklion im Norden der Insel in seinem Auto von den sintflutartigen Regenfällen überrascht und konnte sich nicht mehr retten. Auch mindestens neun weitere Menschen saßen den Behörden zufolge vorübergehend in ihren Autos fest. Acht Touristen und ein Wachmann mussten in einem Museum ausharren.

Kreta: Extremes Wetter kam überraschend

Der abrupte Wetterwechsel von Freitag auf Samstag hatte die Menschen überrascht.Mindestens 20 Charterflüge mussten umgeleitet werden, weil die Landebahn am Flughafen Heraklion überflutet war, berichtete der Staatssender ERT. Die Flieger seien nach Athen und in die westkretische Stadt Chania geschickt worden. Lokale Medien berichteten von umfangreichen Schäden in Küstendörfern, wo die Straßen zu reißenden Flüssen wurden.

Den Meteorologen zufolge zieht das Unwetter nun weiter Richtung Osten. Für die Inselgruppe der Dodekanes, zu der unter anderem Rhodos, Kasos und Karpathosgehören, wurde vom Bürgerschutzministerium per SMS an die Bürger eine Unwetterwarnung ausgegeben. (afp/dpa/reba)

