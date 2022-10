Corona: Impfstoff-Käufe der EU – Staatsanwaltschaft ermittelt ++ RKI teilt Zahlen

Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt zu EU-Impfstoff-Käufen

Das RKI registriert am Freitagmorgen gut 114.000 Corona-Neuinfektionen

Die bundesweite Inzidenz liegt bei 760,1

Patientenschützer fordern die Wiedereinführung kostenloser Corona-Tests

Berlin. Die erwartete Herbst-Corona-Welle ist in vollem Gange. Seit Tagen bewegen sich die Corona-Zahlen nach Angaben des Robert Koch-Institut (RKI) auf hohem Niveau und kratzen an der 800er-Marke. Am Freitag meldete das RKI rund 114.000 Corona-Neuinfektionen Der renommierte Modellierer Thomas Lehr von der Saar-Universität hält Inzidenzen jenseits der 2000er-Marke in diesem Winter für denkbar.

Es deutet sich zudem ein Anstieg der schweren Corona-Fälle an. Das schreibt das RKI in seinem Wochenbericht. Man rechne mit einer Fortsetzung dieses Trends, heißt es im Bericht. Zugleich verwies das RKI auf die schwierige Interpretation bestimmter Daten zur Krankheitsschwere. Der amerikanische Epidemiologe Eric Feigl-Ding twitterte, es gebe Hinweise darauf, dass die neuen Varianten schlimmer sein könnten als bisher öffentlich bekannt.







Corona-News von Freitag, 14. Oktober – Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt zu Impfstoff-Käufen der EU

18.01 Uhr: Die milliardenschweren Corona-Impfstoff-Käufe der EU sind ins Visier der Europäischen Staatsanwaltschaft geraten. „Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) bestätigt, dass sie Ermittlung über den Erwerb von Covid-19-Impfstoffen in der Europäischen Union führt“, teilte die Behörde am Freitag mit. Weitere Einzelheiten würden zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt gegeben.

Während der Pandemie hatte die EU-Kommission im Namen der Mitgliedstaaten Verträge über Hunderte Millionen Dosen Impfstoff verhandelt und abgeschlossen. Das Vorgehen stand immer wieder in der Kritik, weil die Verträge nur teilweise öffentlich gemacht worden sind oder weil es Verzögerungen bei der Lieferung des Impfstoffs gab.

Wozu die Staatsanwaltschaft nun genau ermittelt, blieb unklar. Besonders kritisiert wird seit Monaten vor allem ein Deal über bis zu 1,8 Milliarden Dosen von Biontech/Pfizer vom Frühjahr 2021. Das Vertragsvolumen wurde damals auf 35 Milliarden Euro geschätzt. Wie die „New York Times“ berichtete, war der persönliche Kontakt zwischen von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla für den Abschluss entscheidend. Dabei sollen sie auch SMS ausgetauscht haben.

Einsicht in die fraglichen Textnachrichten lehnte die EU-Kommission gegenüber Journalisten ab. Auch dem Europäischen Rechnungshof legte die Behörde einem Bericht von September zufolge angefragte Informationen zu dem Geschäft nicht vor. Die Europäische Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly kritisierte das Handeln der EU-Kommission scharf.

Lauterbach mahnt Bundesländer zu schärferen Maskenregeln

11.13 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Länder wegen vielerorts hoher Corona-Infektionszahlen eindringlich aufgefordert, wieder mehr Maskenvorgaben für Innenräume vorzusehen. "Die Richtung, in die wir unterwegs sind, ist keine gute", sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin mit Blick auf steigende Zahlen bei Ansteckungen, Gestorbenen und Belastungen in Kliniken. "Es ist jetzt wirklich an der Zeit." Sinnvoll wäre, mit geringeren Einschränkungen jetzt zu arbeiten, als mit sehr drastischen spät zu reagieren.

Lauterbach stellte eine neue Kampagne unter dem Motto "Ich schütze mich" vor, die für Impfungen, aber auch für gegenseitige Vorsicht und Schutz mit Masken werben soll. Es sei keine Angstkampagne. "Es geht darum, dass wir als Gemeinschaft zusammenhalten." In der Kampagne würden 84 "echte Personen" von ihrem Schicksal etwa auch zu länger anhaltenden Gesundheitsbeschwerden nach Infektionen (Long Covid) berichten. Es gebe lustige und "nicht so lustige" Motive in der Kampagne. Geplant sind Veröffentlichungen in allen Medien.

Der Minister machte deutlich, dass mit fortentwickelten Impfstoffen, Medikamenten für Infizierte und genaueren Daten die Instrumente für eine Pandemie-Kontrolle im Herbst und Winter vorhanden seien. Die Bundesregierung setze alles daran, dass die Corona-Krise in Zeiten des Ukraine-Krieges und hoher Inflation im Hintergrund bleibe und nicht zum bestimmenden Thema im Herbst und Winter werde.

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Ältere Corona-News von Freitag, 14. Oktober, finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.