Melanie Müller: Ex-Pornostar, Dschungelkönigin – und ein Hitlergruß-Skandal

Dem geneigten Mallorca-Besucher oder Fan des deutschen Reality-Fernsehens war sie schon länger bekannt, seit ihrem Hitlergruß-Skandal kennt sie wohl ganz Deutschland: Melanie Müller. Ende September tauchten Videos der Sängerin auf, in denen sie während ihrer Auftritte Armbewegungen macht, die an den Hitlergruß erinnern. Aus dem Publikum sind "Sieg Heil"-Rufe zu hören. Seitdem steht die 34-Jährige im Kreuzfeuer der Kritik.

Am Donnerstag stürmte die Polizei sogar Müllers Wohnhaus in Leipzig. Der "Bild" gegenüber bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass die Razzia in Zusammenhang mit den Videos steht. Auch der Staatsschutz ermittelt bereits. Doch wer ist Melanie Müller eigentlich und wie wurde sie berühmt?

Wer ist Melanie Müller? Ex-Pornodarstellerin, Dschungel-Königin, Schlagersternchen

Melanie Müller, Jahrgang 1988, geboren und aufgewachsen in Sachsen, hat eine relativ klassische Reality-Karriere hingelegt. Nach einer Ausbildung schweifte sie Anfang der 2010er-Jahre kurz in die Erotik-Branche ab und arbeitete als Model und Pornodarstellerin. Zudem war sie kurz für eine Begleitagentur tätig.

Melanie Müller im Jahr 2013, zum Anfang ihrer Karriere. Ihre Inspiration für diesen Look war offenbar Marilyn Monroe - oder auch Anna Nicole Smith. Foto: IMAGO/MG

Ab 2012 nahm ihre TV-Karriere volle Fahrt auf: Erst nahm sie an einer Ausgabe der Vox-Show "Das perfekte Dinner" teil, 2013 war sie Kandidatin der dritten "Bachelor"-Staffel. Ihren endgültigen Durchbruch als Reality-Star schaffte Melanie Müller jedoch, als sie sich 2014 bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die Dschungelkrone holte. Lesen Sie auch: Mallorca-Star Melanie Müller hat Schlaganfall mit 34 Jahren

Seitdem nahm Müller an so vielen TV-Formaten teil, dass eine vollständige Liste den Rahmen sprengen würde. Eine kleine Auswahl: Promi Shopping Queen, ProSieben-Promiboxen, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer, Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!, Promi Big Brother,....

Melanie Müller bruzzelte auch in Bratwurstbude auf Mallorca

Ähnlich lang ist auch die Liste der Singles, die Melanie Müller seit 2014 veröffentlichte. Ja, Müller ist auch Sängerin. Genauer gesagt ist sie bekannt für ihre Partyschlager, die sie bevorzugt auf ihrer Lieblingsinsel Mallorca in einschlägigen Lokalen wie dem "Bierkönig" oder im "Oberbayern" vorträgt. 2018 bekam sie dafür sogar einen "Ballermann-Award". Auch interessant: Diese Orte & Strände auf Mallorca sollten Sie niemals besuchen

Nebenbei betrieb oder betreibt sie: einen Online-Sexshop, eine Boutique in ihrer Wahlheimat Leipzig und einen Bratwurststand auf – natürlich – Mallorca. Außerdem schrieb sie gemeinsam mit Autorin Christiane Rousseau ihr autobiografisches Buch "Mach’s Dir selbst, sonst macht’s Dir keiner".

Melanie Müller und der Hitlergruß: Ende ihrer Karriere?

Wie man sich anhand der zahlreichen Karrierestränge Melanie Müllers vorstellen kann, war die 34-Jährige bisher doch recht erfolgreich. Ihr Vermögen wird laut "Focus" auf eine Million Euro geschätzt. Gemessen an ihrer medialen Omnipräsenz lebte sie bisher relativ skandalfrei – bis jetzt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der aktuelle Hitlergruß-Skandal ihrer Karriere einen enormen Dämpfer verpassen, sie eventuell sogar komplett beenden wird, auch wenn das Sternchen selbst die Vorwürfe bestreitet. Viel schlimmer dürfte für Müller aber sein, dass nun auch ihre Kinder in die Sache hineingezogen werden. Ihr Noch-Ehemann Mike Blümer hatte nach Auftauchen der Videos in Absprache mit dem Jugendamt und anderen Institutionen die beiden Kinder Matty und Mia Rose in Obhut genommen.

Daraufhin hatte Müller auch einen Termin beim Jugendamt. Was dabei rauskam, ist bisher nicht bekannt. Gegenüber RTL hatte Blümer Bedenken über die Gesinnung Müllers geäußert. Sie sei seit der Trennung über neue Bekannte in "rechte Kreise" abgerutscht. Früher hätte sie keinerlei "rechte Tendenzen" gezeigt. "Ich hoffe, dass sie irgendwann ihr Gehirn wieder einschaltet", so Blümer zu RTL.

