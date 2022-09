Oebisfelde. Ein Feuer in Oebisfelde-Weferlingen löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Eine Werkstatt mit angrenzendem Partyraum standen in Vollbrand.

Feuerwehr Börde Brand in Oebisfelde – Werkstatt und Partyraum in Flammen

Eine Werkstatt mit angrenzendem Partyraum hat in der Nacht zum Samstag gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, war sie in der Bultstraße in Oebisfelde-Weferlingen im Landkreis Börde im Großeinsatz. Der 34-jährige Inhaber der Werkstatt hörte um 22.10 Uhr einen lauten Knall aus der Werkstatt. Als er nachschaute, sah er das Feuer. Daraufhin rief er unverzüglich die Feuerwehr.

„Es handelte sich um eine ehemalige Tischlerei in geschlossener Bauweise. Unmittelbar um das brennende Gebäude stehen Wohnhäuser, die es zu schützen galt“, so Andreas Linder, Einsatzleiter der Feuerwehr Oebsifelde. Etwa 70 Feuerwehrleute aus den Ortschaften Wassensdorf, Weddendorf, Buchhorst, Breitenrode und Oebisfelde waren im Einsatz. Ihnen gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Wohnhäuser zu verhindern.

Großeinsatz der Feuerwehr in Oebisfelde-Weferlingen im Kreis Börde. Foto: Matthias Strauss

Niemand verletzte durch das Feuer. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschachschaden beläuft sich auf etwa 180.000 Euro.

