Hausbrand in Stedum-Bekum – Hunde warnen Bewohner

Stedum. Beim Eintreffen der Wehren liegt das Gebäude in unmittelbarer Nähe des Gerätehauses bereits im Vollbrand – so ist der Einsatz gelaufen.

In der Nacht zu Freitag wurden um 2.32 Uhr die Ortswehren Stedum-Bekum, Hohenhameln, Soßmar, Bierbergen und die örtliche Einsatzleitung (ÖEL) zu einem Brand mit Menschenleben in Gefahr nach Stedum-Bekum in den Bekumer Ring alarmiert: Das berichtet Hohenhamelns Feuerwehrsprecher Sebastian Haupt.

Als die ersten Einsatzkräfte um Einsatzleiter/Ortsbrandmeister Torben Sievers ihr Gerätehaus erreichten, lies Sievers umgehend die Drehleitergruppe aus Peine nachalarmieren: Denn das das Brandobjekt lag in unmittelbarer Nähe vom Gerätehaus und stand bereits in Vollbrand. An der Einsatzstelle angekommen, haben die Feuerwehren festgestellt, dass sich alle Bewohner des Hauses – wohl auch dank des Bellens der zwei Hunde – aus dem Haus gerettet haben. „So konnten die Einsatzkräfte sich voll auf die Brandbekämpfung konzentrieren, die von mehreren Seiten erfolgt ist“, schildert Haupt.

Zusätzlich konnte mithilfe der Drehleiter auch erfolgreich der Dachstuhl von oben abgelöscht werden, wobei zusätzlich Dachziegel entfernt werden mussten. Nach und nach stellten sich erste Löscherfolge ein, dass nach etwa 2,5 Stunden das Feuer aus war. Gegen 5 Uhr konnten die alarmierten Kräfte wieder einrücken, lediglich die Ortswehr Stedum-Bekum hielt bis 7 Uhr Brandwache.

Im Einsatz waren 64 Einsatzkräfte – die Feuerwehren Stedum-Bekum, Hohenhameln, Soßmar und Bierbergen, die ÖEL Hohenhameln, die Drehleitergruppe Peine sowie zwei Rettungswagen, der Notarzt und zwei Polizisten.