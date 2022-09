Sterbliche Überreste von Queen Elizabeth II. werden nach Edinburgh überführt

So., 11.09.2022, 12.23 Uhr

Der Sarg mit den sterblichen Überresten der am Donnerstag verstorbenen Queen Elizabeth II. hat Schloss Balmoral in Schottland verlassen und wird nun in einer sechsstündigen Fahrt in die schottische Hauptstadt Edinburgh überführt.

