Von Oberstdorf nach Meran – auf dem E5 die Alpen überqueren

Meran. Viele träumen davon, eine Alpenüberquerung zu machen. Wie ist das so – was benötigt man als Ausrüstung und was erlebt man? Ein Erfahrungsbericht.

Fast geschafft! Im Hintergrund die Martin-Busch-Hütte – nach fast zehn Stunden Gehzeit an Tag 5 endlich am Ziel.

Wie ist das so, eine Alpenüberquerung? Das weiß unsere Autorin Anna K. Waiblinger, die das Abenteuer gewagt hat und einmal von Oberstdorf nach Meran gewandert ist – gemeinsam mit ihrem Ehemann. Dazu gehört auch: Schlechtes Wetter, schlechte Sicht, und wirklich gut sieht man in Funktionskleidung auch nicht aus.

Was so anstrengend wie es aussieht: Der steile Aufstieg zur Seescharte, direkt hinter einer Bergschule.

Oh so schön ist Österreich – direkt hinter der Grenze nach dem Überqueren des Mädelejochs am frühen Morgen.

Und dann stehst Du da, Du kleiner Mensch, am Fuße eines 3000ers, über Dir der vergletscherte Similaun, neben Dir schreit ein Murmeltier, vor Dir bimmelt eine Kuh mit ihrer Glocke, das Sattgrün und Strahleblau Südtirols knallt Dir gegen die Gläser der verspiegelten Sonnenbrille – und Dir schießen die Tränen in die Augen. Weil Du nicht fassen kannst, was Du die vergangenen Tage bewältigt hast. Welchen Weg Du zurückgelegt hast. Was Du erlebt, gefühlt, gelitten und bestaunt hast. Und weil Du nicht verstehen kannst, dass das jetzt alles auf einmal vorbei sein soll, wenn Du das Gatter vor Dir öffnest und hinaustrittst. In die Zivilisation mit ihren lärmenden Autos, ihrem Handyempfang und dem ganzen Alltag.

Sechs Tage dauert eine Variante des Europäischen Fernwanderwegs 5, besser bekannt als „E5“, der von Oberstdorf im Allgäu nach Meran in Südtirol führt – die bekannteste aller Alpenüberquerungen. Sechs Tage Abenteuer, die nachhallen. Ein Erlebnisbericht.

Bergschuhe, Regenkleidung, Wanderstöcke – die richtige Ausrüstung für den E5

Fast geschafft – kurz vor der Martin-Busch-Hütte auf der vorletzten Etappe.

Wann genau mein Mann und ich entschieden haben, dass das die perfekte Hochzeitsreise für uns ist, weiß ich nicht mehr. Auf den ersten Blick auch nicht sonderlich verlockend: Jede Menge Plackerei, Hütten mit wenig Komfort und zum Teil ohne Duschen, aber dafür mit vielen Menschen im gemeinsamen Schlaflager. „Ihr spinnt doch“, witzelten die Freunde. Und dennoch: Wir lieben es zu wandern, der Harz ist wandernadeltechnisch erobert – und die Alpen, sie sind einfach ein Sehnsuchtsort.

Also haben wir vor einem guten halben Jahr angefangen, zu trainieren. Haben Bücher und Karten gewälzt, Probewanderungen im Allgäu absolviert. Waren im Fitnessstudio, um Ausdauer und Kraft zu trainieren. Und wir haben die Hüttenplätze reserviert, als gerade der Weihnachtsschmuck wieder im Schrank verstaut wurde – schon Ende Januar waren quasi alle Lagerplätze voll. Die Menschen, so scheint es, zieht es nach Corona einfach in die Natur.

Kein Gramm zu viel soll in den Rucksack für die Alpenüberquerung

Außerdem haben wir unsere Ausrüstung optimiert. Denn es gilt: Der Rucksack darf für eine Alpenüberquerung nur acht bis zehn Kilogramm schwer sein. Schließlich muss das ganze Zeug jeden Tag aufs Neue den Berg rauf und wieder runter geschleppt werden. Da wird jede Socke, jedes T-Shirt, ja sogar der Griff der Zahnbürste auf die Goldwaage gelegt.

Was nicht fehlen darf: Alpin geeignete Bergschuhe, Wanderstöcke und Blasenpflaster. Außerdem Regenkleidung, die möglichst lange wasserfest ist – ich spreche da aus Erfahrung. Und ansonsten: Abenteuerlust. Und auch ein wenig Mut und Zuversicht.

Die markanten Wegweiser erleichtern die Orientierung.

Denn die Etappen verlangen dem Körper so einiges ab. Die Knie leiden bei Abstiegen von bis zu 2000 Höhenmetern am Tag ordentlich, bei den Wiederaufstiegen um die 1000 Höhenmeter fließt der Schweiß in Strömen. Zum Glück gibt es atmungsaktive Kleidung!

An manchen Stellen auf dem E5 ist Schwindelfreiheit gefragt

Und auch ohne Schwindelfreiheit geht an der ein oder anderen Stelle nichts. Am Pitztaler Jöchl etwa, Tag 5, direkt hinter der Braunschweiger Hütte zwischen Pitztal und Ötztal. Auf 2995 Metern gilt es dann, sich an einem Stahlseil hinunter zu hangeln und auf einem schmalen Felsvorsprung zum Stehen zu kommen.

Da schießt der Puls schon mal in die Höhe – ich bin nicht ganz schwindelfrei. Deshalb bin ich froh über das schlechte Wetter auf dieser Etappe, das die steil abfallenden Felswände in schmutziggraue Wolkenwatte gehüllt hat. Auch wenn die Aussicht hier grundsätzlich ein echter Traum sein soll – aber man kann nicht alles haben!

Apropos Traum und Aussichten. Der E5 zeigt jeden Tag aufs Neue, wie wunderschön die Welt und wie atemberaubend die Alpen sind. Wie gewaltig Bergketten, wie lieblich Täler. Noch, leider – denn der Permafrost und die Gletscher tauen, wir halten den menschengemachten Klimawandel nicht mehr auf. Mit schwerwiegenden Auswirkungen für diese einzigartige Landschaft und ihre Bewohner. Diese Tour, sie macht auch deutlich, wie klein der Mensch im Vergleich zur umliegenden Natur ist. Und welche zerstörerische Wirkung er trotzdem hat. Gefühle zwischen Scham und Furcht.

Wunderbare Erlebnisse – geteilt mit Freunden

Einmaliges Licht zu Beginn des letzten Tages beim Aufstieg zur Similaunhütte auf 3019 Metern – hier ein Blick zurück zur Martin-Busch-Hütte.

Dieser Gedanke hallt ebenso nach wie all die großartigen Aussichten, die sich ins Gedächtnis gebrannt haben. Es gibt ein paar Dinge, die werde ich nie wieder vergessen. Als wir etwa am letzten Tag gegen 6.30 Uhr an der Martin-Busch-Hütte gestartet sind, um von 2500 Metern auf 3000 Meter aufzusteigen. Wie die Sonne über die Berggipfel blitzte, den Rücken wärmte und die Felslandschaft vor uns in goldenes Licht hüllte. Wie hinter uns eine Wolke durchs Tal zog, langsam auf uns zu kroch, an der Sonnenkante abbog und eine andere Felswand hinauf dampfte. Und über uns, die ganze Zeit, glänzte der Niederjochferner.

Was diesen Moment für mich so besonders macht, ist nicht nur die unbeschreibliche Schönheit des Augenblicks. Sondern, dass wir ihn mit Freunden erleben konnten. Denn, auch das ist ein zentraler Bestandteil der E5-Erfahrung: Selbst wenn Du allein loswanderst – Du bist nicht allein. Weil fast alle Wanderer dieselbe Route nehmen, siehst Du spätestens jeden Abend immer und immer wieder dieselben Menschen.

Hüttenleben, Hüttenruhe und Hüttenliebe

Kletterspaß an Tag 3: Aufstieg zur Seescharte, um den Übergang zwischen Lech- und Inntal zu meistern.

Dann wird in der Hüttenstube gemeinsam die nächste Tagesetappe besprochen, der beste Kaiserschmarrn gekürt, über die letzte Hütte geschimpft, das Schmerzgel gegen Schmerztabletten getauscht. Oft schläft man auch im selben Schlaflager, kennt das Schnarchen des anderen – und startet trotzdem halbwegs erholt gemeinsam gegen halb 6 Uhr in den Tag.

Manchmal läuft man gemeinsam los – in der Regel zwischen halb 7 und 7 Uhr morgens – oder man trifft sich zwischendrin, bei einer kleinen Pause mit der besten Aussicht. Der gesamte E5 ist ein großes „Hallo!“.

Mein Mann und ich haben schon am ersten Tag Menschen kennen gelernt, aus Wien, aus München, aus Hannover und Berlin, die wir von Tag zu Tag mehr zu schätzen wussten – und die wir am Ende in Meran mit herzlichen Umarmungen verabschieden mussten.

Idyllisches Südtirol – hier mit Blick auf den Stausee Vernagt.

Diese Woche des Verzichts und der Strapazen, sie hat mich so viel reicher gemacht. Sie hat mir unvergessliche Momente geschenkt. Sie hat mich innehalten lassen. Und sie hat mir gezeigt, was zu leisten ich im Stande bin. Am Ende bin ich mit einem breiten Grinsen durch das Gatter gegangen, das meinen Weg auf dem E5 beendet hat – um gemeinsam mit den neu gefundenen Freunden auf die großartige Zeit anzustoßen.