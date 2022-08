Corona: Neue Regeln für Herbst und Winter ++ RKI meldet Zahlen

Das Bundeskabinett hat sich auf neue Corona-Regeln für Herbst und Winter geeinigt

Die Messewirtschaft kritisiert die Maßnahmen

Das RKI registriert am Mittwochmorgen fast 53.000 Corona-Neuinfektionen

Die Inzidenz liegt bei 275,3

Berlin. Mit Blick auf den Herbst und Winter hat das Bundeskabinett am Mittwoch den Weg für neue Corona-Regeln freigemacht. Die FFP2-Maskenpflicht im Fern- und Flugverkehr bleibt bundesweit bestehen. Neu ist eine Regelung für Pflegeheime. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht das Land für die "absehbare Corona-Welle" gerüstet.

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen liegt laut Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwochmorgen bei 52.939 (Vorwoche: 67.390) und 147 Todesfälle (Vorwoche: 192) innerhalb eines Tages. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Institut mit 275,2 (Vortag: 288,5) an. Es ist jedoch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Sonntags und montags veröffentlicht das RKI keine Corona-Zahlen mehr. Viele Infektionen werden nicht erkannt, wie auch eine neue Studie nahelegt.







Corona-News von Mittwoch, 24. August: Messewirtschaft kritisiert schärfere Corona-Regeln

14.09 Uhr: Der Dachverband der deutschen Messewirtschaft AUMA hat mit scharfer Kritik auf die vom Bundeskabinett gebilligten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes reagiert. "Deutschland geht mit seiner Corona-Politik einen Sonderweg, den kaum ein Mensch hierzulande noch versteht - unseren internationalen Messegästen fehlt mittlerweile jedes Verständnis", sagte AUMA-Geschäftsführer Jörn Holtmeier unserer Redaktion.

Der Messeverbands-Chef befürchtet durch die verschärfte Corona-Politik negative wirtschaftliche Auswirkungen auf das Messegeschehen in Deutschland: "Aussteller und Besucher aus dem In- und Ausland halten sich zunehmend zurück, wenn es um ihre Teilnahme an Messen in Deutschland im kommenden Winterhalbjahr geht. Stattdessen liebäugeln sie mit Messen bei der Konkurrenz in Spanien, Italien, Frankreich", schilderte Holtmeier. Für die Diskussion zu Personenobergrenzen und Maskenpflicht habe die Messewirtschaft nur noch Kopfschütteln übrig. Die Politik müsse sich auf die Stabilität der Wirtschaft und Gesellschaft fokussieren, so Holtmeier.

Bundeskabinett beschließt neue Corona-Regeln für Herbst und Winter

12.41 Uhr: Das Bundeskabinett hat am Mittwoch neue Corona-Maßnahmen für den Herbst und Winter beschlossen. Ab Oktober soll es nur noch wenige bundeseinheitliche Regelungen geben - etwa eine FFP2-Maskenpflicht im Fern- und Flugverkehr. Im Falle hoher Ansteckungszahlen bekommen die Länder die Möglichkeit, in begrenztem Rahmen weitergehende Maßnahmen zu beschließen. Neu ist die Regelung, dass Pflegeheime Beauftragte für Testen, Impfen und Hygiene benennen müssen - diese bekommen dafür dann 750 Euro im Monat zusätzlich ausbezahlt.

"Mit diesem Instrumentarium können wir die absehbare Corona-Welle im Herbst bewältigen", erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). "Maskenpflicht, Impfungen und Obergrenzen im Innenraum können der Lage angepasst eingesetzt werden." Ziel der neuen Regeln sei es, hohe Todeszahlen, viele Arbeitsausfälle und schwere Langzeitfolgen zu vermeiden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (rechts) und Bundesjustizminister Marco Buschmann stellen am Mittwoch die Corona-Regeln für Herbst und Winter vor. Foto: Odd Andersen/AFP

Wieder deutlich mehr Tote und Verletzte bei Verkehrsunfällen

12.20 Uhr: Nach dem Corona-Tief bei den Verkehrsunfällen steigen die Zahlen wieder an. Im ersten Halbjahr 2022 wurden in Deutschland 1238 Menschen bei Unfällen auf den Straßen getötet, das waren zwölf Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte. Zudem wurden deutlich mehr Menschen verletzt, die Zahl stieg um ein Fünftel auf knapp 163.800.

2021 waren wegen Lockdowns, Home-Office und Home-Schooling so wenige Verkehrstote gezählt worden wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

