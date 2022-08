Mehr als zwei Jahre Corona-Pause: Kinder auf den Philippinen wieder im Klassenzimmer

Mo, 22.08.2022, 12.23 Uhr

In kaum einem anderen Land der Erde mussten die Kinder wegen der Corona-Pandemie so lange zuhause unterrichtet werden wie auf den Philippinen - jetzt können Millionen Schülerinnen und Schüler erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder zurück in die Klassenzimmer.

