Acht Jahre nach Entführung: 43 Studenten für tot erklärt

Acht Jahre nach der Verschleppung von 43 Studenten in Mexiko hat die Regierung die jungen Männer für tot erklärt. Alle Hinweise deuteten auf diese «traurige Realität» hin, sagte der Staatssekretär für Menschenrechte, Alejandro Encinas. Das sei den Angehörigen der Studenten bei einem «schmerzhaften Treffen» mit Präsident Andrés Manuel López Obrador mitgeteilt worden.

Bislang hatte die mexikanische Regierung stets zugesagt, die verschwundenen jungen Männer unter der Annahme zu suchen, dass sie noch leben. Seit ihrem Verschwinden riefen die Eltern bei Kundgebungen immer wieder: «Lebend habt ihr sie uns genommen, lebend wollen wir sie zurück.» Bislang wurden allerdings nur Knochenfragmente von drei der Vermissten identifiziert.

Präsident: Fall noch nicht abgeschlossen

Der Fall soll jedoch noch nicht zu den Akten gelegt werden. Die Generalstaatsanwaltschaft werde weiter daran arbeiten, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, sagte Staatschef López Obrador in der nördlichen Stadt Tijuana bei seiner täglichen Pressekonferenz.

Eine sogenannte Wahrheitskommission hatte zuvor einen Bericht vorgelegt und die Tat als Staatsverbrechen bezeichnet. «Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir die Wahrheit sagen, wie schmerzhaft sie auch sein mag», sagte López Obrador.

Die Eltern der jungen Männer wollten den Bericht zunächst gründlich analysieren, bevor sie sich äußern. Der Inhalt sei für sie sehr hart gewesen, teilte die Menschenrechtsorganisation Centro Prodh mit. Die Kommission wurde vor fast vier Jahren eingesetzt. Sie besteht aus Regierungsvertretern, Angehörigen der Studenten und Fachleuten.

Ex-Generalstaatsanwalt festgenommen

Am Freitag teilte die Generalstaatsanwaltschaft zudem mit, dass der frühere Generalstaatsanwalt Mexikos verhaftet worden ist. Die Polizei habe einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Top-Ermittler vollstreckt. Jesús Murillo Karam war 2014 für die ersten Ermittlungen in dem Fall der vermissten Studenten verantwortlich.

Murillo Karam werden Verschwindenlassen von Menschen, Folter und Vergehen gegen die Justizverwaltung vorgeworfen, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Murillo wurde an seinem Wohnsitz in Mexiko-Stadt festgenommen, er habe keinen Widerstand geleistet.

Hintergründe noch nicht vollständig aufgeklärt

Korrupte Polizisten hatten die Studenten des Lehrerseminars Ayotzinapa in Iguala im Bundesstaat Guerrero im September 2014 verschleppt und dem Verbrechersyndikat Guerreros Unidos übergeben. Die Hintergründe der Tat sind noch immer nicht vollständig aufgeklärt.

Ersten Ermittlungen zufolge waren die Studenten getötet und auf einer Müllkippe verbrannt worden. Unabhängige Untersuchungen verwarfen diese Version allerdings. Die von der damaligen Regierung verbreitete Version sei weiterhin falsch, sagte Encinas. Er sprach von einem Staatsverbrechen, an dem auch Vertreter verschiedener Institutionen beteiligt waren. Die Ermittlungen sollen fortgesetzt werden.

