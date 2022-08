PANO-Hülle Duplizieren!!!!!

Rolf Eden ist tot. Das teilte seine Familie am Freitagnachmittag mit. In der Erklärung heißt es: "In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Rolf Eden im Alter von 92 Jahren, am 11.08.2022, im Kreise seiner Familie verstorben ist. Mit Rolf Eden verliert auch Berlin eine Ikone seiner Zeit, und er liebte und veränderte diese Stadt wie kein anderer. In Dankbarkeit für ein langes und erfülltes Leben müssen wir nun Abschied nehmen und möchten um Respekt und Rücksicht in der Trauerzeit, gegenüber der Familie bitten.

Mit Rolf Eden starb, im Alter von 92 Jahren, der Letzte seiner Art. Seit Jahrzehnten bewegte sich der selbst ernannte Playboy in hellen Anzügen und im Rolls Royce Cabriolet durch die Stadt. Wobei er zugab, eine Rolle zu spielen: „Ich habe dem kleinen Mann vorgelebt, was der sich eben unter so einem Playboy vorstellte.“

Eden wurde am 6. Februar 1930 als Rolf Sigmund Sostheim in Tempelhof geboren. Der Vater besaß eine Container- und Kistenfabrik, seine Mutter führte an der Frankfurter Allee ein Herrenbekleidungsgeschäft. Nach Hitlers Machtübernahme zog die Familie nach Palästina. Edens Eltern erzählten in der Fremde immer von Berlin. Und so hatte ihr Sohn den Kurfürstendamm immer vor Augen, auch wenn ihm eigene Erinnerungen daran fehlten.