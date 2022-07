Hitzewelle: Die Bundesregierung macht den gleichen Fehler wie bei Corona

Können Sie sich noch daran erinnern, wie das war in den Hochphasen der Corona-Pandemie? Jedes Bundesland hatte und hat noch immer seine eigenen Corona-Regeln. Während im Land Berlin die Schüler zunächst keine Masken tragen mussten, war es Nordrhein-Westfalen schon Pflicht, während Berlin Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen in geschlossenen Räumen erlaubte, durften es andernorts noch mehr sein. Später durften in Hamburg nicht mehr als zehn Menschen in einem öffentlichen Raum zusammenstehen, zur gleichen Zeit durften sich in Hessen aber noch 250 Menschen drinnen wie draußen versammeln.

In jedem Bundesland herrschten andere Regeln, der Föderalismus schaffte in diesem Fall größtmögliche Unsicherheit – und offen bleibt die Frage, welche Auswirkungen das Regel-Chaos auf die Entwicklung der Pandemie hatte. Erst die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes und die gemeinsamen Beschlüsse von Bund und Ländern brachten etwas mehr Struktur und Ordnung in die unterschiedlichen Regelauslegungen.

Hitzewelle: Die Bundesregierung verweist auf die Länder

Auch bei den Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen künftiger und aktueller Hitzewellen verweist die Bundesregierung wieder auf die Länder und Kommunen: Die wüssten schon am besten, wie ihre vulnerablen Bevölkerungsgruppen zu schützen seien, verlautet es aus dem Bundesumweltministerium. Dabei haben schon die Bundesärztekammer und der Marburger Bund einen nationalen Hitzeschutzplan gefordert. Es gehe darum, Maßnahmenpläne für Kliniken, Not- und Rettungsdienste sowie Pflegeeinrichtungen zur Vorbereitung auf Extremwetterereignisse zu entwickeln.

Bund und Länder müssten dafür die nötigen perso­nellen und räumlichen Ressourcen schaffen und auch langfristig vorhalten können. Es geht also um nichts geringeres als die Frage: Wie können Menschen, denen die Hitze körperlich schwer zusetzt, geschützt und vielleicht auch gerettet werden?

Ein nationaler Hitzeschutzplan erscheint daher als ein rationales und wichtiges Mittel der Vorsorge. Eines, das die Bundesregierung nicht versäumen sollte. Denn die Gesundheit der Menschen unterscheidet sich in der Regel nicht nach dem Bundesland, in dem sie leben. Warum also nicht einheitliche Präventions- und Schutzmaßnahmen für alle anbieten? Und die Zeit drängt.

Hitze, Trockenheit, Starkregen: Der Klimawandel erreicht jede Region Deutschlands

Diana Zinkler schreibt über die Folgen von mangelnden Hitzeschutzkonzepten. Foto: FMG

Blickt man in die Zukunft, liest Klimaprognosen, so ist die Entwicklung eindeutig – in jeder Region Deutschlands wird der Klimawandel seine Auswirkungen haben. Dies wird auch zu wirtschaftlichen Verschiebungen innerhalb der Republik führen. Klimatisch gemäßigte Regionen könnten beliebter werden. Denn: Im Süden und Westen wird es mehr Hitzetage und trockene Tage geben. Und in den östlichen Bundesländern wird Trockenheit ein größeres Problem für Natur und Mensch. Auch in den Großstädten werden Hitze und Trockenheit zunehmen. Wo wenig Grün- und Wasserflächen sind, gibt es wenig Schatten und Abkühlung.

Regionen wie Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und das nördliche Nordrhein-Westfalen versprechen noch das angenehmste Klima. Nur zu weit an die Küste sollte man nicht ziehen, dort könnten Sturmfluten und Überschwemmungen drohen.

Jetzt also keinen nationalen Hitzeschutzplan mit Verweis auf die Länderkompetenz zu entwickeln, wo wir die Hitze derart unangenehm spüren, ist leider eine Fehlentscheidung, die noch Spätfolgen nach sich ziehen könnte.