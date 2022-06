Millionen Kinder in Ostafrika am Rande des Hungertods

Do, 09.06.2022, 11.33 Uhr

Nach Jahren ohne Regen sind Millionen Menschen in Somalia auf Lebensmittelhilfen angewiesen. In einem Krankenhaus in Mogadischu drängen sich Eltern mit unterernährten Kindern. Ihre Lage dürfte sich mit den steigenenden Lebensmittelpreise in Folge des Ukraine-Kriegs noch verschlimmern.