Notfälle Fahrzeug fährt in Berlin in Menschengruppe - ein Toter

Ein Auto ist in Berlin in eine Personengruppe und ein Geschäft gefahren. Dabei wurden am Mittwochvormittag nach Angaben der Feuerwehr ein Mensch getötet und mindestens acht verletzt.

Der Fahrer wurde festgenommen. Der Mann sei zunächst von Passanten festgehalten worden, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz. Details zu seiner Person nannte der Polizeisprecher zunächst nicht. Er werde vernommen und es werde geprüft, ob es sich um eine vorsätzliche Tat oder einen Verkehrsunfall handle, oder ob auch ein medizinischer Notfall in Betracht komme.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10.30 Uhr in der westlichen Innenstadt nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm an der Tauentzienstraße 13.

Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt. "Aktuell befinden sich rund 60 Einsatzkräfte vor Ort oder sind auf der Anfahrt", twitterte die Feuerwehr. Zunächst hatte die Feuerwehr von 30 Verletzten gesprochen.

Auf einem Foto, das im Internet gepostet wurde, war ein Pkw zu sehen, der im Schaufenster eines Geschäfts steht.

An der Gedächtniskirche war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

