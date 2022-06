Berlin: Auto fährt in Menschenmenge – ein Toter, acht Verletzte

Berlin. In Berlin ist ein Auto von der Straße abgekommen und in eine Menschenmenge gefahren. Ein Mensch wurde getötet, acht weitere verletzt.

In der westlichen Berliner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ein Mensch getötet, acht Menschen wurden verletzt.

Nach ersten Angaben der Polizei soll sich der Vorfall am Mittwochmorgen im Stadtteil Charlottenburg nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm ereignet haben. Ersten Angaben zufolge kam ein Fahrzeug von der Straße ab und fuhr offenbar auf den Gehweg und dann in das Schaufenster einer Douglas-Filiale. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw, so ein Polizeisprecher. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Auto fährt in Menschenmenge – Bisher unklar, ob Vorsatz oder Unfall

Untersucht werde jetzt von der Verkehrspolizei und der Kriminalpolizei, ob es sich um einen Unfall oder um eine vorsätzliche Tat handele, sagte die Sprecherin. Dazu müsse auch die Identität des Fahrers des Autos geklärt werden. Die Polizei hatte den Mann vorläufig festgenommen.

An der Gedächtniskirche war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt. (dpa/afp/bef)