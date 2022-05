WhatsApp: Neue Betrugsmasche mit 2000-Euro-Gutschein der Deutschen Bahn

Berlin. Bei WhatsApp ist wieder eine Betrugsmasche in Umlauf: Cyberkriminelle nutzen dabei die aktuelle Beliebtheit der Deutschen Bahn aus.

WhatsApp rüstet auf: Gleich 6 neue Funktionen sollen die beliebten Sprachnachrichten in Zukunft besser machen.

Seit Ankündigung des bundesweiten Entlastungspakets ist die Deutsche Bahn in aller Munde, denn: Ab 1. Juni gilt das 9-Euro-Ticket, mit dem Bürgerinnen und Bürger einen ganzen Monat lang für einen unschlagbaren Preis den öffentlichen Nahverkehr nutzen können.

Die aktuelle Beliebtheit der Bahn und den Ansturm auf das neue Produkt wollen sich nun offenbar Cyberkriminelle zunutze machen: Auf WhatsApp kursiert eine neue Betrugsmasche, die eine lukrative Vergünstigung bei der Deutschen Bahn verspricht.

Deutsche Bahn: Bei WhatsApp kursiert Kettenbrief

Was in der kuriosen Nachricht versprochen wird: ein hoher Verkehrszuschuss. Um die staatliche Vergünstigung von 2000 Euro zu erhalten, müsse man an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Wie das Verbraucherportal "Biallo" berichtet, landen Nutzer beim Klick auf den Link auf einer Webseite, die der Homepage der Deutschen Bahn zum Verwechseln ähnlich sieht. Auf der gefälschten Seite werden Nutzer schließlich aufgefordert, Fragen zu beantworten und sich ein Gewinnpaket auszusuchen.

Lesen Sie auch: WhatsApp funktioniert auf diesen Smartphones bald nicht mehr

Dem Portal zufolge folgt die Aufforderung, die Nachricht an fünf WhatsApp-Gruppen oder 20 Freunde im Messenger weiterzuleiten. Anstatt das versprochene Geld zu erhalten, werden User offenbar im Anschluss auf eine weitere zwielichtige Webseite weitergeleitet. Hier würden wiederum Abo-Fallen lauern.

WhatsApp: Betrugsmasche führt zu Identitätsdiebstahl

In anderen Fällen erhalten Nutzer wohl Nachrichten mit einer Datei zum Herunterladen. Dabei erhalten die Downloads offenbar eine schädliche Software, um an die Daten der Opfer zu kommen. Diese würden dann verkauft.

Auch interessant: So schützen Sie sich vor Betrügern auf Ebay-Kleinanzeigen

Ein weiterer Trick, offenbar von Cyberkriminellen aus Indien: Mit einem einzigen Anruf können sie anscheinend die Konten der WhatsApp-User übernehmen. Diese Masche könne allerdings auch in anderen Ländern angewendet werden. Für Nutzerinnen und Nutzer gilt daher, weder Anrufe von dubiosen Nummern anzunehmen noch auf kuriose Links zu klicken. (day)

Mehr zum Thema Whatsapp: