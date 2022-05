Von Querdenker verschleppte Tochter: Verzweifelter Appell der Mutter

Di, 31.05.2022, 12.22 Uhr

Der Deutsche Andreas Rainer Egler hält sich offenbar mit seiner neuen Frau und zwei Mädchen aus Deutschland in Paraguay versteckt, weil er sich auf der Flucht vor einer "Impf-Diktatur" in Deutschland wähnt. Nun appelliert die Mutter von einem der Mädchen bei einer Pressekonferenz in Asuncion an den Vater, sich bei ihr zu melden. Die Suche der Polizei nach den beiden Kindern blieb bislang erfolglos.