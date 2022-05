Die Polizei ist in Bremerhaven im Einsatz. (Symbolbild).

Kriminalität Täter schießt an Schule in Bremerhaven und verletzt Frau

An einem Gymnasium in Bremerhaven ist am Donnerstag geschossen worden. Ein Mensch sei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach handelte es sich um eine Frau. Sie kam ins Krankenhaus.

Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar. Der Täter wurde nach der Tat festgenommen. Weitere Details zum Täter und der Tat gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Die Polizei war mit Einsatzkräften vor Ort und bat die Bevölkerung, den Bgm.-Martin-Donandt-Platz und die anliegenden Straßen zu meiden. Spezialkräfte durchsuchten die Schule.

