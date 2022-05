Fahrer stirbt bei schwerem Unfall bei Baddeckenstedt

Zwischen Salzgitter-Ringelheim und Steinlah kam es in der Samtgemeinde Baddeckenstedt (Kreis Wolfenbüttel) am Sonntagmorgen zu einem tödlichen Unfall.

Bei einem schweren Unfall ist am Sonntagmorgen der Fahrer eines PKW gestorben. Das teilen die Feuerwehren der Samtgemeinde Baddeckenstedt (Kreis Wolfenbüttel) mit.

Laut Feuerwehr ereignete sich der Unfall um 5.33 Uhr auf der Kreisstraße 81 zwischen Salzgitter-Ringelheim und Haverlah. Demnach kam ein PKW von der Straße ab, prallte frontal gegen einen Baum und schleuderte mehrere Meter weiter. Zudem fing das Fahrzeug Feuer.

Feuerwehrmann aus Halverlah reagierte schnell

Ein Feuerwehrmann aus Haverlah, der in direkter Umgebung zum Unfallort wohnt, konnte das Feuer bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte erfolgreich ersticken. Der Fahrer des PKW wurde allerdings so schwer in seinem Fahrzeug eingeklemmt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Er verstarb noch am Unfallort.

Da sich die Bergung des Mannes sehr schwierig gestaltete, musste die Feuerwehr schweres Gerät einsetzen, um die Person aus dem Fahrzeug zu befreien. Die Bergung allein dauerte laut Einsatzkräften fast anderthalb Stunden.

Trümmerfeld über 150 Meter

Großaufgebot von Rettungskräften aus der Samtgemeinde Baddeckenstedt war im Einsatz. Foto: Feuerwehr Baddeckenstedt

Durch den massiven Aufprall kam es laut Feuerwehr zudem zu einem ausgedehnten Trümmerfeld, das sich über 150 Meter erstrecke – Betroffen waren nicht nur die Straße, sondern auch die Vorgärten der anliegenden Wohnhäuser. Nach Freigabe durch die Polizei räumte die Feuerwehr auf und übergab die Einsatzstelle schließlich. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Fahrzeugwracks.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften aus der Samtgemeinde Baddeckenstedt (Haverlah, Steinlah, Sehlde, Baddeckenstedt, Klein Elbe) sowie die Feuerwehr Salzgitter-Ringelheim, Berufsfeuerwehr mit Notarzt und Rettungswagen und die Notfallseelsorge waren am Einsatzort. red

